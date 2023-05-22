Философия чайных ароматов

Открытие фондовой выставки «Мир чайных традиций» состоялось в преддверии Международного дня музеев и Международного дня чая.

– Чай, впервые появившийся в Китае более двух тысяч лет назад, благодаря Великому шелковому пути стремительно проник из Юго-Восточной Азии в страны Европы, Америки и Африки. В Казахстан же он попал лишь в середине ХIХ века и стал неотъемлемой частью нашей культуры, – отметил директор Библиотеки Первого Президента Бакытжан Темирболат.

На выставке представлены более 100 самых разных и зачас­тую уникальных экспонатов из музейного собрания библиотеки, которые иллюстрируют культуру чайных традиций разных народов мира. В экспозиции – основные типы чайной утвари: сервизы, сосуды для воды, самовары и другие изделия, изготовленные мастерами из Китая, Южной Кореи, Японии, России, стран Азии и Европы.

Изделия из фарфора, фаянса, керамики, стекла и камня отличаются не только невероятным разнообразием форм и декора, но и высоким уровнем исполнения.

Редактор интернет-проекта «Литературный портал» Асылбек Байтанулы привел статистику. Так, по его словам, сегодня чай является вторым по популярности в мире напитком после воды, а наша страна входит в первую десятку стран по его потреблению: в среднем один житель Казахстана в год расходует около пяти килограммов чая.

– Чайные традиции разных народов сочетают в себе не только любовь к этому напитку, но и особенности культуры, философии и быта, – говорит председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» Астаны Шерзод Пулатов. – В странах Восточной Азии благодаря церемонии чае­пития люди демонстрируют свое гостеприимство, налаживают диалог и решают споры.

Действительно, вкус и аромат самого разного чая объединяют многие народы. Познать мир чайных традиций – целое искусство, требующее искреннего живого интереса и глубокого уважения.