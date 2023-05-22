Философия чайных ароматов Свежий выпуск 22 мая 2023 г. 0:30 21 Таша Нойер Чайные традиции народов мира представлены в Библиотеке Первого Президента РК. фото Игоря Бургандинова Открытие фондовой выставки «Мир чайных традиций» состоялось в преддверии Международного дня музеев и Международного дня чая. – Чай, впервые появившийся в Китае более двух тысяч лет назад, благодаря Великому шелковому пути стремительно проник из Юго-Восточной Азии в страны Европы, Америки и Африки. В Казахстан же он попал лишь в середине ХIХ века и стал неотъемлемой частью нашей культуры, – отметил директор Библиотеки Первого Президента Бакытжан Темирболат. На выставке представлены более 100 самых разных и зачастую уникальных экспонатов из музейного собрания библиотеки, которые иллюстрируют культуру чайных традиций разных народов мира. В экспозиции – основные типы чайной утвари: сервизы, сосуды для воды, самовары и другие изделия, изготовленные мастерами из Китая, Южной Кореи, Японии, России, стран Азии и Европы. Изделия из фарфора, фаянса, керамики, стекла и камня отличаются не только невероятным разнообразием форм и декора, но и высоким уровнем исполнения. Редактор интернет-проекта «Литературный портал» Асылбек Байтанулы привел статистику. Так, по его словам, сегодня чай является вторым по популярности в мире напитком после воды, а наша страна входит в первую десятку стран по его потреблению: в среднем один житель Казахстана в год расходует около пяти килограммов чая. – Чайные традиции разных народов сочетают в себе не только любовь к этому напитку, но и особенности культуры, философии и быта, – говорит председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» Астаны Шерзод Пулатов. – В странах Восточной Азии благодаря церемонии чаепития люди демонстрируют свое гостеприимство, налаживают диалог и решают споры. Действительно, вкус и аромат самого разного чая объединяют многие народы. Познать мир чайных традиций – целое искусство, требующее искреннего живого интереса и глубокого уважения. Пред. След. Пред. След. #Астана #выставка #РК #чай #чайные традиции