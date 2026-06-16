Фокус на внедрение ИИ

Рустем Алиев

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с вице-президентом по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Всемирного банка (ВБ) Сангбу Кимом.

Фото: пресс-служба Правительства

В ходе встречи обсуждались вопросы развития дальнейшего партнерства Казахстана с Группой Всемирного банка в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, GovTech и телекоммуникационной инфраструктуры. Внимание было уделено также проекту «Долина ЦОДов».

В обсуждении приняли участие советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, вице-министры искусственного интеллекта и цифрового развития, национальной экономики, финансов.

– Новая Конституция Казахстана, принятая на общенациональном референдуме, раскрывает возможности для укрепления экономики посредством технологических инноваций и ускоренной цифровой трансформации. Президентом Касым-Жомартом Токаевым обозначена стратегическая цель по превращению республики в полноценную цифровую страну. Текущий год объявлен Годом цифровизации и сфокусирован на масштабном внедрении ИИ-решений во все сферы экономики. Принята Общенацио­нальная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Я хотел бы подчеркнуть значительный вклад Всемирного банка в продвижение программы цифровой трансформации Казахстана. Мы придаем большое значение своевременной реализации всех запланированных нами инициатив, – отметил Олжас Бектенов.

Казахстан входит в группу «А» Индекса зрелости GovTech Всемирного банка (GTMI) и занимает шестое место в мире. На сегодня республика и Всемирный банк реализуют ряд совместных проектов по развитию человеческого капитала в области ИИ, ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики.

Сангбу Ким в свою очередь отметил высокий уровень цифровизации в Казахстане. В числе важных проектов названы развитие центров обработки данных, строительство подводного оптоволоконного кабеля через Каспий, обеспечение связи в сельской местности, цифровые государственные сервисы, ИИ и инициативы в области технопарков. Всемирный банк готов оказать поддержку данным инициативам.

– Текущий статус цифровизации в Казахстане очень продвинут по сравнению со многими другими развивающимися странами. У вас хорошо развиты мобильная связь, платформа электронного правительства, экосистема для частного сектора. Наличествует эффективная национальная стратегия. Недавно был принят новый закон в сфере ИИ... И я очень рад начать работать на этом конкретном основании, – отметил Сангбу Ким.

По итогам встречи Сангбу Ким пригласил Казахстан стать приоритетным партнером и страной-участницей глобальной стратегии Всемирного банка по цифровизации и искусственному интеллекту. Программа нацелена на привлечение инвестиций в цифровую экономику.

Типовые направления договора охватывают цифровую связность и инфраструктуру, цифровые государственные платформы и идентификацию, регулирование данных и кибербезопасность, цифровые навыки и развитие ИИ-экосистемы. Страновые цифровые договоры адаптируются под национальные прио­ритеты страны. Таким образом, нацио­нальная повестка РК при поддержке Всемирного банка будет состыкована с конкретными инвестиционными проектами и реформами, сообщила пресс-служба Правительства.

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил вице-президента Сангбу Кима и команду ВБ за поддержку инициатив Казахстана в области цифровой трансформации и подчеркнул готовность Правительства к участию в программе Всемирного банка.

#цифровизация #ИИ #Всемирный банк

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