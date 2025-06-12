Фонд «Даму» запустил новую программу льготного кредитования «Өрлеу»

Общество,Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

По новой программе льготного кредитования ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фонд развития предпринимательства «Даму» при поддержке холдинга «Байтерек» и Миннацэкономики объявил о запуске новой программы льготного кредитования «Өрлеу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, данный инструмент направлен на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса. Приоритетные сектора экономики для льготного кредитования – обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, туризм, образование, здравоохранение.

По новой программе льготного кредитования ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых. Общий объем средств по программе составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге будут выделены фондом, а 450 млрд тенге – привлечены в рамках софинансирования со стороны банков второго уровня.

Программа «Өрлеу» предусматривает выдачу льготных займов на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов, выданных не ранее 1 января 2025 года.

Основные условия:

максимальная сумма займа - до 7 млрд тенге на инвестиции, до 3,5 млрд тенге на оборотные средства;

ставка вознаграждения - не более 12,6% годовых;

срок финансирования:

- до 10 лет на инвестиционные цели,

- на пополнение оборотных средств – не более 3 лет,

- на рефинансирование кредитов - не более остатка срока финансируемой задолженности.

Программа «Өрлеу» нацелена на стимулирование предпринимательской деятельности через предоставление льготных кредитов в приоритетных секторах экономики. Это:

- обрабатывающая промышленность (в том числе производство продуктов питания, текстильных изделий, одежды, продуктов химической промышленности, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, мебели и др.),

- транспорт и складирование (грузовые и пассажирские перевозки, услуги складирования и др.),

- туризм (предоставление услуг гостиницами, кемпингами и др.), - образование (школьное и дошкольное, имеющие государственные заказы),

- здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

В министерстве пожытожили тем, что для участия в программе «Өрлеу» предпринимателям необходимо обращаться непосредственно к кредиторам. На данном этапе соответствующие соглашения подписаны с Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk bank.

#запуск #льготы #Даму #кредитование #Өрлеу

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