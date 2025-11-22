FWA-технология – драйвер цифровой трансформации Шымкента

Хорошая новость
6
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте продолжается реализация проектов по расширению доступа к качественному Интернету и развитию цифровой инфраструктуры.

фото автора

Как сообщил руководитель управления цифровизации города Мухит Кемелов, еще два года назад в мегаполисе насчитывалось свыше 140 так называе­мых белых пятен – участков, где доступ к мобильной связи и Интернету был серьезно затруднен. Для решения проблемы совместно с Министерством цифровизации разработана специальная дорожная карта, за короткий срок проделана масштабная работа.

В результате количество подобных зон сократилось до 11, и здесь на финальной стадии находятся работы, включающие установку новых базовых станций и опор двойного назначения, а также расширение сети широкополосного Интернета совместно с телеком-провайдерами.

Сегодня более 70 микрорайо­нов и жилых массивов уже охвачены широкополосным доступом. В текущем году планируется обеспечить качественной связью еще 23 жилых массива. Из них 15 получили техническую возможность подключения. Завершение работ по оставшимся восьми ожидается до конца года.

Существенный импульс цифровому развитию дает запуск компанией Freedom Telecom услуги фиксированного беспроводного доступа FWA (Fixed Wireless Access). Эта технология обеспечивает высокоскоростной Интернет без прокладки кабеля и особенно эффективна там, где традиционная инфраструктура затруднительна или экономически невыгодна. FWA позволит обеспечить стабильный доступ к Интернету для жилых домов, школ, социальных объектов и бизнес-структур.

По словам Мухита Кемелова, FWA станет одним из ключевых драйверов цифровизации города, ускорит внедрение умных решений, в том числе основанных на искусственном интеллекте.

Кроме того, Freedom Telecom и управление цифровизации подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий повышение цифровых компетенций населения и внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта.

Развитие беспроводного Интернета стало основой для новой инициативы – совместной программы Freedom Telecom и управления цифровизации Shymkent + AI. Программа направлена на вовлечение студентов и молодых специалистов в разработку интеллектуальных цифровых решений для города – от систем на базе искусственного интеллекта и Интернета вещей до робототехники.

На базе Shymkent Hub создается специализированная лаборатория для обучения студентов и выпускников IT- и инженерных специальностей. Ее оснастят оборудованием FWA, IoT-сенсорами и робототехническими элементами.

Лаборатория позволит до конца 2026 года вовлечь в реализацию проектов более 300 молодых специалистов. Кроме того, меморандум оговаривает осуществление образовательной программы Upskill для подготовки учителей информатики государственных школ.

Развитие FWA и запуск программы Shymkent + AI делают цифровую трансформацию мегаполиса не просто заявлением, а реальным, практическим процессом, который уже приносит первые результаты.

#Шымкент #технологии #Shymkent Hub #FWA

