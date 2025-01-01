Газета моей мечты

В «Казахстанскую правду» я попал, потеряв все надежды. В то время (1992 год) я уже более пятнадцати лет работал в областной газете «Звезда Прииртышья», но мечтал попробовать себя в республиканских изданиях. И как раз в ту пору в Павлодар приехал бывший редактор «Казправды» Федор Игнатов. Встретив его возле обкома партии, я, набравшись смелости, подошел к нему, представился и сказал, что очень хочу работать в «Казахстанской правде» (тогда должность собкора по Павлодарской области была свободной. – С. Г.). Мне было сказано, чтобы я выслал несколько своих рукописных материалов в газету, а там – разберутся. Я это сделал и стал ожидать результата.

Шло время, а ответа не было. А тут собкор КазТАГа (отделение ТАСС) по региону покидал свою должность и уговорил меня заменить его. Я согласился, поехал в Алма-Ату, в головную редакцию, прошел собеседование и контрольные испытания на профпригодность, после чего был зачислен в штат и вернулся в свой Павлодар. Не стану скрывать: я очень старался освоить вроде бы простой жанр информации, где в нескольких строках следовало раскрыть картину события. Не сразу, но у меня начали отмечать отдельные информации, и они несколько раз попадали в выпуски всесоюзной редакции ТАСС. И вдруг из «Казахстанской правды» мне звонит руководитель корсети газеты Держиев (имя и отчество, к сожалению, не помню) и говорит, что меня берут в газету и я должен приехать в редакцию.

Я сразу же написал заявление на увольнение из КазТАГа и, приехав, пошел с ним к руководителю этой информационной службы. Он меня понял с полуслова, сказав, что по всему видно, что я тяготею к более просторным формам написания материала, но по закону я должен отработать после подачи заявления еще месяц. Так я и сотрудничал этот срок на два фронта.

…Когда я пришел в редакцию, одновременно с Юрой Фоменко из Семипалатинска, в «Казправде» шла смена поколений. Мне уже перевалило за сорок, а приходили работать или мои ровесники, или журналисты помоложе. Хочу сказать, что как-то на удивление быстро сформировался костяк активных собкоров: Володя Ли, Слава Лебедев, Володя Рыжков, Ольга Коваленко, Булат Ережепов, Витя Сутягин, Люба Доброта, Валерий Мерцалов, Валерий Веденко, Виктория Шевченко, Люда Корина, Рысты Алибекова, Чингис Ташенов, Вячеслав Николаев (простите, если кого забыл. – С. Г.) и другие журналисты. Всех их объединяло одно: желание написать добротный материал, поднять злободневную тему, блеснуть профессиональным мастерством. А еще в ежемесячном рейтинге по количеству публикаций быть первыми. И здесь (не смотрите, что фамилия у Любы – Доброта) чаще главенствовала она, обгоняя меня и Славу Лебедева. Но зато, чем горжусь, – я получил в редакции кличку-псевдоним Бульдозер за проблем­ные и резонансные материалы и настырство в поднятии тем.

Не знаю, кому как, но мне в те годы писалось легко и с азартом. Казах­стан стал независимым государством. Многое и в структуре управления, и в формировании отраслей экономики и культуры было новое, и надо было вез­де успеть, осветить преобразования в прессе. К тому же активно возводились жилье и объекты соцкультбыта. Везде работа кипела, и это надо было показать, так же как и возникающие проблемы.

Индустриальный подъем был и в других регионах Казахстана, и мои товарищи писали обо всем этом. Так что «Казахстанская правда» и тогда, и сейчас была «атласом» событий в рес­публике плюс барометром политичес­кого, экономического и культурного курса страны. Она доходила до самых отдаленных уголков Казахстана и, хотя считалась официальной прессой (без «жареных» публикаций так называе­мых свободных газет), везде имела своих читателей и авторитет.

За почти что 25-летний собкоровский стаж в «Казправде» мне довелось работать с 12 руководителями этой газеты (с Александром Юрьевичем Тараковым – дважды). Некоторые из них ушли в мир иной, кто-то покинул Казахстан, а другие в ином статусе продолжают держать марку казправдинца. Не стану давать им характеристики, но скажу, что они в меру своих возможностей и талантов старались поднять авторитет газеты. Так же, как и весь базовый коллектив – начиная от стенографисток (тогда, в начале моей работы в редакции, эти труженицы принимали по телефону материалы собкоров) до остальных работников редакции. И для собкоров был праздник, когда нас раз в году собирали в «Казахстанской правде» на совещание, и мы общались друг с другом и со всеми остальными коллегами. Это было бескорыстное казправдинское братство. И я здесь не называю все памятные мне фамилии лишь потому, что боюсь кого-то пропустить и обидеть.

…Юбилей «Казправды» – это всегда хорошо. Значит газета, сохраняя свои традиции, доказала, что она востребована и не последний «винтик» в структуре государства, что читатели ее ждут. Поэтому, как говорят на флоте, «так держать!», а журналистам – новых хороших и добротных материалов.