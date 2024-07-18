Где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев

Глава Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Тенизжан Джанибеков на пресс-конференции в СЦК рассказал, где будет отбывать наказание осужденный за убийство и истязание жены Куандык Бишимбаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тенизжан Джанибеков отметил, что Бишимбаев в настоящее время еще находится в СИЗО.

«Он находится в следственном изоляторе. На днях вопрос решится согласно плану закрепления, и он пойдет отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности. Он на днях уже убудет в учреждение на территории близ Астаны, это Акмолинская область», – сообщил спикер.

Об этом будут уведомлены родственники, а также заинтересованные лица, адвокаты, добавил Джанибеков.

Напомним, 11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по резонансному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства, 8 ноября 2023 года, Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Затем они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В ходе семейной ссоры нетрезвый супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали позже суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть 9 ноября.

13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи, однако приговор Бишимбаеву и его родственнику оставили без изменений.