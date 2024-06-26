Приговор Бишимбаеву оставили без изменений

Аналогичное решение принято и в отношении его родственника Бахытжана Байжанова, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/Jogargy_sot

«Судебная коллегия постановила - приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 13 мая в отношении Куандыка Бишимбаева, Бахытжана Байжанова оставить без изменений, апелляционные жалобы осужденных, их адвокатов оставить без удовлетворения. Постановление вступает в силу с момента оглашения», - сказала судья.

Как сообщалось ранее, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.

Куандык Бишимбаев на апелляционном суде выразил мнение, что «правда никому не нужна», а Байжанов сказал, что его осудили незаконно.