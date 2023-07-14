Где тонко – там рвется

В ходе поездки в область Абай сенатор Амангельды Толамисов посетил ряд социальных объектов в Аягозском районе области Абай, где ознакомился с работой поликлиник и проблемами в градостроительстве.

– Одна из основных задач Сената сейчас – представительство интересов регионов. В связи с этим для нашей работы важно ознакомление с проблемными вопросами местного значения. Поэтому такие встречи с жителями регионов нам во многом помогают. Мы будем держать поднятые вами вопросы на контроле, – сказал сенатор.

Экибастузскую ТЭЦ посетили депутаты Сената Ернур Айткенов и Алтынбек Нухулы. Депутаты осмотрели участки, где идут ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ, и ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону.

На станции предусмотрен ремонт всех десяти котлов, из них капитальный – на восьми котлах. За счет бюджетных средств производится капитальный ремонт пяти водогрейных котлов. Также планируются капитальный и текущий ремонты пяти энергетических котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

– На 1 июля завершен ремонт котлов № 7 и 9. Продолжаются ремонтные работы на энергетическом котле № 6 со сроком завершения 18 августа и пяти водогрейных котлах. На водогрейных котлах № 11, 14, 15 завершены демонтажные работы. Этот вопрос мы будем держать на контроле ,– отметили сенаторы.

С состоянием орошаемых земель Алматинской области ознакомились сенаторы Жанболат Жоргенбаев, Геннадий Шиповских и Закиржан Кузиев. В рамках визита в город Конаев депутаты ознакомились с ходом строительных работ по модернизации оросительных систем и встретились с представителями хозяйств-водопользователей. В ходе встречи сенаторы обсудили актуальные вопросы, связанные с водоснабжением, содержанием санитарно-защитных зон на водосборных сооружениях, очисткой и капитальным ремонтом объектов водного хозяйства.

Али Бектаев и Мурат Кадырбек в Туркестанской области посетили Сауранский и Отырарский районы. На встрече с жителями были подняты такие актуальные вопросы, как отсутствие водопроводной воды, необходимость строительства многопрофильной больницы, незаконная эксплуатация недр в сельских округах и другие.

Кроме того, председатель районного совета ветеранов Сеилхан Ахметов рассказал парламентариям, что Сауранский район полностью работает в сфере сельского хозяйства. В районном центре на сегодня проживают 16 тыс. человек, в том числе 3 200 людей с инвалидностью, для которых нет надлежащей социальной инфраструктуры.

Мажилисмены также продолжают поездки в регионы. Так, члены фракции партии «Amanat» Бактыкожа Измухамбетов, Дюсенбай Турганов и Адиль Жубанов обсудили актуальные проблемы региона с руководителями крупных неф­тегазовых предприятий Атырауской области. По просьбе их работников они подняли ряд вопросов, таких как изменение сроков вахты до 14 дней и ускорение работ по благоустройству, а также увеличение средств, выделяемых на глобальную программу развития инф­раструктуры.

Бактыкожа Измухамбетов встретился с коллективом АО «Эмбамунайгаз». На встрече депутат рассказал о требованиях и эффективности законов об онлайн-рек­ламе, возврате государству незаконно приобретенных активов, а также коснулся проектов партии «Amanat». Особое внимание он уделил проекту «Ауыл аманаты».

– По инициативе нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в стране проводятся реформы, направленные на создание Справедливого Казах­стана. В Парламенте и Правительстве проделана определенная работа. Мы прекрасно понимаем, что в регионах есть насущные проблемы. Вопросы, которые необходимо решить на респуб­ликанском уровне, мы будем выносить на рассмотрение Правительства, – отметил мажилисмен.

Депутаты Дюсенбай Турганов и Адиль Жубанов встретились с представителями АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл» и North Caspian Operating Company N.V. Они обсудили проекты социальной инфраструктуры и вопросы благоустройства.

В настоящее время с участием мажилисменов компания «Тенгизшевройл» проводит переговоры с подрядными организациями для изменения графика сменной работы с 28 на 14 дней. При этом новым работникам Тенгизского месторождения будет предоставлена возможность выбора 28- или 14-дневной вахты. Этот вопрос будет находиться на непосредственном контроле депутатов Мажилиса до его полного решения.

Обсудили также увеличение годового бюджета программы «Игілік», реализуемой с ТОО «Тенгизшевройл», и качество строительства. Мажилисмены призвали компанию «Тенгизшевройл» ускорить благоустройство Жылыойского райо­на. В соответствии с требованиями меморандума, подготовленного администрацией области в 2021 году, в 2022-м компания высадила 9 тыс. саженцев на 15 из запланированных 647 га земли, выполнив всего 2,3% плана.

В области Улытау депутаты Мажилиса Ерболат Сатыбалдин и Аманжол Альтай ознакомились со строительством птицефабрики, расположенной в поселке Кенгир.

– Мы проводим такие объезды объектов строительства в рамках выполнения предвыборной программы партии, чтобы они были введены в эксплуатацию в срок, – пояснил Ерболат Сатыбалдин.

Аманжол Альтай обратил внимание на необходимость сокращения импорта куриного мяса и увеличения отечественной продукции на внутреннем рынке.

С рабочей поездкой в Павлодарской области побывали Амантай Жаркынбек и Нуржан Ашимбетов, где ознакомились с ходом строительства ряда социальных объектов города Аксу. Во время поездки в село Пограничник, входящее в сельскую зону Аксу, мажилисмены посетили два проблемных объекта – фельдшерский амбулаторный пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже сейчас их строительство происходит с отставанием от утвержденного графика. Подрядчик первого объекта заверяет, что он будет сдан в эксплуатацию вовремя. Однако объем работы может увеличиться, ведь, по мнению депутатов, проект нуждается в корректировке.

– Благоустройство территории фельд­шерского амбулаторного пункта необходимо охватить в полной мере. Здесь этого не предусмотрено. Мы считаем, что проект нужно пересмотреть на данном этапе, – подчеркнул Амантай Жаркынбек.

Нуржан Ашимбетов отметил, что подрядчик другого объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса – вовсе отсутствует на месте строительства.

Кроме того, депутаты ознакомились с ходом реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей в городе Аксу, строящегося ледового дворца, где на сегодня залит только фундамент, хотя строительство было начато еще в 2021 году в рамках «Дорожной карты занятости».

В Петропавловске с ходом строительства объектов и причинами задержки ознакомились депутаты Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода. Обещанные к декабрю этого года долгожданные общежития для студентов Северо-Казахстанского университета им. Манаша Козыбаева поя­вятся лишь к августу следующего года. Два студенческих общежития на 1 200 мест будут расположены в самом центре Петропавловска в 500 метрах от вуза.

Проект призван решить одну из актуальных проблем северного региона пос­ледних лет – оттока молодежи, в частности абитуриентов. Объектом сейчас занимаются 90 рабочих, подрядчиком выступает местное ТОО «Основание». Стоимость проекта – 5,5 млрд тенге. Сейчас подрядчик заверяет: общежития будут готовы к августу 2024 года. Причиной задержки строительства на полгода послужил судебный процесс из-за оспаривания другим участником тендера. Но есть и другая проблема: из-за того, что не удается снести рядом находящиеся частные дома, к общежитиям могут не вовремя подвести теплокоммуникации. Только после этого строители могут приступить к внутренней отделке.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Ерлан Абдиев побывал с рабочей поездкой в Казыгуртском районе Туркестанской области, где проконтролировал строительство общеобразовательных школ. Он посетил строящуюся дополнительную школу на 150 мест в поселке Амангельды. Депутат обсудил с подрядчиком и заказчиком проблемы, возникающие в процессе строительства.

Возведение данного объекта было начато в мае 2022 года, однако позже приостановлено из-за отсутствия средств. Их выделили в марте этого года. В нас­тоящее время строительные работы ведутся интенсивно.

Мажилисмен также ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы им. А. Байтурсынова на 200 мест в поселке Майлыошак. Работы здесь начались в 2021 году, объект должны сдать к декабрю этого года. Депутат заявил, что упор следует делать на качество строительства. Он поручил областному управлению строительства проконтролировать работы.

Депутаты Мажилиса от фракции партии «Amanat» Айдос Сарым и Сергей Пономарев посетили центр раннего вмешательства для социальной реа­билитации «Кенес» в Алмалинском районе Алматы. В ходе встречи депутаты ознакомились с работой центра, пообщались с родителями детей и специалистами, а также посетили занятия с особенными малышами. Они увидели, как профессио­налы в области раннего вмешательства помогают детям преодолевать преграды и достигать полноценного развития.

– Необходимо непосредственное взаи­модействие трех министерств – Минис­терства здравоохранения, Министерства просвещения и Министерства труда и социальной защиты населения – для создания эффективной системы поддержки детей с патологиями развития и детей групп риска. Этот аспект мы будем включать в «дорожную карту», для того чтобы именно центр «Кенес» был образцом для всей республики, – сказал Сергей Пономарев.

В ходе рабочей поездки в область Жетысу депутат Мажилиса, член партийной фракции «Amanat» Болат Керимбек ознакомился с деятельностью гидро­электростанции «Кора», расположенной в городе Текели на реке Кора. ГЭС была запущена в 2017 году. Ее мощность сос­тавляет 28,5 МВт, средняя выработка в год равна 107,5 млн кВт·ч. В регионе она уступает только станции «Мойнак».

В ходе осмотра объекта Болат Керимбек заявил, что руководство ГЭС должно приложить все усилия для обеспечения ее стабильной работы и модернизации.