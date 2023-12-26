Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати

Инициатива получила высокую оценку со стороны стран-членов ООН и экспертного сообщества

Фото: пресс-служба МИД РК

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые была принята резолюция под названием «Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.

Резолюция принята по инициативе Казахстана и Кирибати, пострадавших от негативных последствий ядерных испытаний.

«Она направлена на создание основы для международного сотрудничества и оказания помощи по устранению ущерба государствам, на территории которых проводились испытания ядерного оружия. В документе также предусматривается возможность оценки последствий ядерных испытаний, практической и финансовой помощи жертвам и для восстановления загрязненных от радиации территорий», – детализировали в МИД.

В число соавторов резолюции вошло 41 государство-член ООН со всех регионов мира, что свидетельствует о признании важности проблемы.

Инициатива получила высокую оценку со стороны стран-членов и экспертного сообщества.

Всего в мире от применения и испытаний ядерного оружия, помимо Казахстана и Японии, пострадали 14 государств.