Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати

Инициатива получила высокую оценку со стороны стран-членов ООН и экспертного сообщества
На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые была принята резолюция под названием «Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.
Резолюция принята по инициативе Казахстана и Кирибати, пострадавших от негативных последствий ядерных испытаний.
«Она направлена на создание основы для международного сотрудничества и оказания помощи по устранению ущерба государствам, на территории которых проводились испытания ядерного оружия.
В документе также предусматривается возможность оценки последствий ядерных испытаний, практической и финансовой помощи жертвам и для восстановления загрязненных от радиации территорий», – детализировали в МИД.
В число соавторов резолюции вошло 41 государство-член ООН со всех регионов мира, что свидетельствует о признании важности проблемы.
Инициатива получила высокую оценку со стороны стран-членов и экспертного сообщества.
Всего в мире от применения и испытаний ядерного оружия, помимо Казахстана и Японии, пострадали 14 государств.