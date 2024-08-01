Генеральное консульство КНР открылось в Актобе

Как подчеркнул Чжан Сяо, этот день войдет в летопись китайско-казахстанских отношений. Открытие Генерального консульства в Актобе – яркое отражение стремления двух стран к укреп­лению дружбы и углублению взаимопонимания. Он также отметил, что данное событие является логичным продолжением недавнего успешного государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

– С открытием нового диппредставительства Китая регион, в котором оно расположено, станет еще более доступным и узнаваемым для китайских бизнесменов и туристов. Если учесть, что 2025-й был объявлен главами государств Годом туризма Китая в Казахстане, то можно ожидать новый инвестиционный бум и поток туристов. КНР с прошлого года стала самым крупным торговым партнером Казахстана. Товарооборот двух стран вышел на 41 миллиард долларов, а за первое полугодие нынешнего года взаимная торговля, продолжая стремительную динамику, выросла еще на 18%. Убежден, что начало работы Генконсульства КНР в Актобе придаст новый импульс активизации межрегиональных связей, – отметил Чжан Сяо.

Со своей стороны аким области Асхат Шахаров выразил благодарность за выбор Актобе для размещения нового Генерального консульства Китая. Диппредставительство охватит своей работой не только Актюбинскую, но и Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

– Открытие Генерального консульства будет способствовать расширению экономического сотрудничества, привлечению инвестиций, развитию туризма и научно-культурного обмена между регионами, – подчеркнул аким.

Он также напомнил: с мая 2023 года действует Генеральное консульство Казахстана в городе Сиане.

В Актюбинской области успешно работают более 70 совместных предприятий с участием Китая. Внешнеторговый оборот за январь–май достиг впечатляющих 472,7 млн долларов, превзойдя показатели прошлого года. Экспорт вырос до 401,6 млн долларов.

Призывая к плодотворному сотрудничеству, Асхат Шахаров предложил инвестиционному сообществу Китая расширить свое участие в совместных проектах. Руководство области со своей стороны гарантирует всестороннее содействие и поддержку в сопровождении инвесторов.