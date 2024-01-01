Генплан одобрен Свежий выпуск 1 января 2024 г. 2:05 88 Юлия Пулина Правительство одобрило Генеральный план развития Жезказгана, представленный на днях акимом области Улытау Бериком Абдыгалиулы. фото пресс-службы акимата области Улытау Новый документ разработан с учетом мнений жителей региона и поддержан госорганами. Стоит отметить, что в связи с изменением статуса города – обретением им статуса областного центра – в генплан застройки внесен ряд серьезных поправок. В частности, Жезказган будет прирастать и развиваться в западном направлении – в сторону соседнего Сатпаева, а не вокруг побережья Кенгирского водохранилища. Над первоначальным и окончательным проектами генплана развития города трудились разработчики из Алматинского проектного института «Казгипроград 1». Как отметил на одном из слушаний, посвященных рассмотрению основного градостроительного документа, главный архитектор проектов «Казгипрограда 1» Ренат Хайруллин, идея роста Жезказгана и Сатпаева навстречу друг к другу полностью поддержана общественностью. Первоначальное же северное направление оказалось осложнено инженерно-геологическими условиями. Окончательный вариант предусматривает инфраструктурное и социально-экономическое объединение двух населенных пунктов в будущем. Как следствие это даст определенный положительный экономический эффект. В условиях низкой плотности населения в подобном объединении действительно есть целесообразность. Во-вторых, прогнозируется к 2037 году рост численности населения с нынешних 90 тыс. человек до 145 тыс. В-третьих, одобренным генпланом намечено большое строительство. Помимо жилья, особое внимание будет уделено объектам социальной инфраструктуры: дворцам спорта, театру, стадиону, торгово-развлекательным центрам, военному городку, пожарному депо, плавательному бассейну, а также 29 детским садам, восьми школам, трем областным и четырем городским больницам, детскому реабилитационному и онкологическому центрам. Согласно утвержденному генплану, перспективная территория застройки до 2037 года в западном районе предусматривает освоение 700 гектаров. Помимо индивидуального и малоэтажного (до трех этажей) жилья, здесь будут размещены многоквартирные жилые комплексы, различные объекты коммерческого назначения. Прибрежная зона станет местом отдыха горожан, где будет разбит природный парк с аттракционами. Сейчас в этом районе проживают 820 человек, к 2030 году их число увеличится до 19 тыс. Тщательно проработан план развития дорожной инфраструктуры, включая туристические и междугородние направления. Генпланом предусмотрена реконструкция некоторых территорий города, в частности, кварталов старой застройки. Уделено большое внимание развитию озеленения. В перспективе намечены ветрозащитные лесопосадки вдоль автодорог. В ближайшие три месяца, согласно генеральному плану, будут определены участки земли, которые выставят на аукцион для инвесторов-застройщиков. #город #инфраструктура #Жезказган #Генплан #Казгипроград 1