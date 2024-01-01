Генплан одобрен

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Юлия Пулина

Правительство одобрило Генеральный план развития Жезказгана, представленный на днях акимом области Улытау Бериком Абдыгалиулы.

фото пресс-службы акимата области Улытау

Новый документ разработан с учетом мнений жителей региона и поддержан госорганами.

Стоит отметить, что в связи с изменением статуса города – обретением им статуса областного центра – в генплан застройки внесен ряд серьезных поправок. В частности, Жезказган будет прирастать и развиваться в западном направлении – в сторону соседнего Сатпаева, а не вокруг побережья Кенгирского водо­хранилища.

Над первоначальным и окончательным проектами генплана развития города трудились разработчики из Алматинского проектного института «Казгип­роград 1».

Как отметил на одном из слушаний, посвященных рассмот­рению основного градостроительного документа, главный архитектор проектов «Казгип­рограда 1» Ренат Хайруллин, идея роста Жезказгана и Сатпаева навстречу друг к другу полностью поддержана общественностью. Первоначальное же северное направление оказалось осложнено инженерно-геологическими условиями.

Окончательный вариант пре­дусматривает инфраструктурное и социально-экономическое объединение двух населенных пунктов в будущем. Как следствие это даст определенный положительный экономичес­кий эффект. В условиях низкой плотности населения в подобном объе­динении действительно есть целесообразность.

Во-вторых, прогнозируется к 2037 году рост численности населения с нынешних 90 тыс. человек до 145 тыс. В-третьих, одобренным генпланом намечено большое строительство. Помимо жилья, особое внимание будет уделено объектам социальной инфраструктуры: дворцам спорта, театру, стадиону, торгово-развлекательным центрам, военному городку, пожарному депо, плавательному бассейну, а также 29 детским садам, восьми школам, трем областным и четырем городским больницам, детскому реабилитационному и онкологическому центрам.

Согласно утвержденному генплану, перспективная территория застройки до 2037 года в западном районе предусматривает освоение 700 гектаров. Помимо индивидуального и малоэтажного (до трех этажей) жилья, здесь будут размещены много­квартирные жилые комплексы, различные объекты коммерчес­кого назначения.

Прибрежная зона станет мес­том отдыха горожан, где будет разбит природный парк с аттракционами. Сейчас в этом райо­не проживают 820 человек, к 2030 году их число увеличится до 19 тыс.

Тщательно проработан план развития дорожной инфраструктуры, включая туристические и междугородние направления.

Генпланом предусмотрена реконструкция некоторых территорий города, в частности, кварталов старой застройки. Уделено большое внимание развитию озеленения. В перспективе намечены ветрозащитные лесопосадки вдоль автодорог.

В ближайшие три месяца, согласно генеральному плану, будут определены участки земли, которые выставят на аукцион для инвесторов-застройщиков.

#город #инфраструктура #Жезказган #Генплан #Казгип­роград 1

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