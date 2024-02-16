Германские компании создают консорциум для добычи лития в Казахстане

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита в Германию встретился с Манфредом Грундке, членом наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

GP Günter Papenburg AG охватывает широкий спектр деятельности, включая добычу сырья, производство строительных материалов, строительство и логистику.

Во время встречи особое внимание было уделено возможностям детального сотрудничества, включая недропользование и создание совместных предприятий.

– Также был обсуждён значимый момент сотрудничества в сфере производства лития. Ведущие компании  «Knauf Gruppe», «GP Gunter Papenburg AG», «Roxtec», а также Немецкий институт лития (ITEL), объединили свои усилия, сформировав консорциум. Этот шаг нацелен на разработку и производство лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана, что открывает новые перспективы для развития литиевой индустрии в нашей стране, – говорится в пресс-релизе Минпрома.

Кроме того, сторонами было достигнуто соглашение о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития. Дополнительно рассмотрели перспективу разработки дорожной карты, которая станет основой для успешного воплощения обсуждаемых инициатив.

#казахстан #Германия #литий #немецкие компании

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