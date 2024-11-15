Герой среди нас: Гвардеец Национальной гвардии МВД РК награжден медалью за спасение утопающей

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Военнослужащий воинской части 5514 Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Алишер Асылбеков был удостоен высокой награды — медали «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» от имени Министра внутренних дел. На строевом плацу в торжественной обстановке командир воинской части полковник Амир Мансуров вручил долгожданную награду гвардейцу

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Эта награда стала результатом мужественного поступка, который Алишер совершил летом. 9 июня, около 22:45, находясь на прогулке по городскому пляжу, ефрейтор Асылбеков заметил женщину, тонувшую в воде. Без раздумий он бросился на помощь, оставив в стороне все опасения. Пока свидетели инцидента вызывали экстренные службы, военнослужащий разделся и прыгнул в воду, быстро добравшись до утопающей. Схватив ее за руку, гвардеец вытащил женщину на берег и начал проводить реанимационные действия, которые помогли спасти ей жизнь. На месте также находился ее маленький сын, который от страха начал плакать. Алишер успокоил ребенка до приезда полиции и скорой помощи.

- Сегодня мы чествуем ефрейтора Алишера Асылбекова, который проявил настоящее мужество и самоотверженность, и предотвратил несчастный случай вне службы. Его поступок - это пример для всех нас, подтверждающий готовность военнослужащих Национальной гвардии МВД РК защищать людей в любых обстоятельствах, - отметил командир воинской части 5514 полковник Амир Мансуров.

Ефрейтор Асылбеков служит в рядах Национальной гвардии с мая 2022 года и за это время зарекомендовал себя как ответственный и преданный делу воин. Свою роль в этом инциденте он не считает героической, отмечая:

– Каждый на моем месте поступил бы так же. Я просто оказался рядом и не мог пройти мимо. Плохое освещение и сильное течение осложнили ситуацию, но мне удалось вовремя вытащить женщину на берег и оказать ей первую медицинскую помощь. В этот момент я подумал только о том, чтобы помочь, - отмечает ефрейтор Алишер Асылбеков.

Поступок гвардейца - яркий пример преданности делу и бесстрашия, которые стали неотъемлемой частью службы в Национальной гвардии. Его действия напоминают, что настоящие герои находятся рядом с нами, готовы прийти на помощь в любой момент.

#награда #спасение #Нацгвардия

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