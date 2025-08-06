Четверо погибли и более 100 человек числятся пропавшими без вести

Скрин с видео

Согласно заявлениям местных чиновников, число погибших может возрасти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Четыре человека погибли и более 100 пропали без вести из-за произошедшего на фоне массового наводнения из-за схода селя у деревни Дхарали в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Ситуация серьезная. <…> Мы получили информацию о четырех погибших и около 100 пропавших без вести. Мы молимся за их безопасность», — приводит издание слова министра обороны Индии Санджая Сетха.

Отмечается, что спасательные силы региона развернуты «в военном режиме».

«Индийская армия сообщила, что в город прибыли 150 военнослужащих, которые помогли спасти около 20 человек, выживших под стеной замерзающей грязи», — говорится в публикации.

Сообщается, что часть населенного пункта в настоящее время завалена обломками. В некоторых местах поток селя доходил до крыш построек.

Ранее сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Китай, Южную Корею, Австралию и Пакистан.