Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По меньшей мере четыре человека погибло и свыше 1,3 тыс. эвакуировано в результате проливных дождей, обрушившихся на Южную Корею. Об этом 17 июля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на центральный штаб по чрезвычайным ситуациям и безопасности.

«Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате сильных ливней. <…> Из своих домов было эвакуировано более 1,3 тыс. жителей», — приводится в тексте публикации.

Уточняется, что в связи с ростом ущерба уровень погодной опасности был повышен до самого высокого. Кроме того, по информации агентства, в регионе мобилизовали все имеющиеся ведомства для полномасштабного реагирования на последствия стихии.

Yonhap в этот же день сообщило, что в результате вызванного обильными дождями оползня два человека оказались под завалами в южнокорейской провинции Чхунчхон. Позднее стало известно о гибели двух человек и эвакуации по меньшей мере 1 тыс. человек. Помимо этого, в агентстве отметили, что дождевой фронт показал признаки продвижения на север.

Ранее мощные ливни обрушились на Австралию. Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды.