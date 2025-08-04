Власти объявили максимальный уровень угрозы в пяти районах города, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В связи с ожиданием обильных осадков власти столицы Китая ввели высший уровень опасности в пяти районах города. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр (NMC) Китайской Народной Республики (КНР).

Ожидается, что проливные дожди обрушатся на город с понедельника, 4 августа, и продолжатся до среды, 7 августа.

Газета Ming Pao 29 июля сообщила об эвакуации 80 тыс. человек в связи с сильными ливнями в Пекине. Уточнялось, что в пострадавших районах не прекращаются поисково-спасательные операции.

Ранее небывалый снегопад обрушился на Австралию.