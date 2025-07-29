Граждан призвали не выходить на улицу, пока ситуация не улучшится

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Метеорологическая обсерватория специального административного района (САР) КНР Гонконга во вторник объявила наивысшее «черное» предупреждение в связи с ливнями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В сообщении отмечается, что в связи с сильным затоплением дорог и суровыми погодными условиями гражданам следует оставаться в безопасных местах. В обсерватории добавили, что из-за ливней возможны паводки и разливы рек.

«Не выходите на улицу, пока действует черное предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится», - говорится в предупреждении.

Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.

В середине июля мощные ливни обрушились на Южную Корею. Минимум четыре человека погибли.

В начале июля ливни обрушились на Австралию. Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды.