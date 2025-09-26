Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на основных целях и задачах государственной политики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, отметил, что его основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства.

– Я часто говорю, что моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить. Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств. В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не бояться принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию – занять достойное место в формирующемся новом миропорядке, – считает Глава государства.

Как отметил Президент, в усилении научно-технологического потенциала атомной отрасли важную роль играет международное сотрудничество.

– В этом плане у нас уже есть неплохие результаты. Налажено эффективное партнерство с МАГАТЭ, Объединенным институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, Европейским центром ядерных исследований CERN в Швейцарии и другими известными исследовательскими центрами. Наши ученые задействованы в глобальных научных проектах в области термоядерного синтеза, ядерного материаловедения, радиационных технологий. Участие в столь важных международных инициативах не только показывает большой потенциал нашей ядерной науки, но и способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнерство в области ядерной науки. Важно также рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах. Агентству по атомной энергии предстоит разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с четко обозначенными механизмами финансирования, – заявил Касым-Жомарт Токаев.