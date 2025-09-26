Глава государства: «Моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет государства»

Президент
122

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на основных целях и задачах государственной политики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, отметил, что его  основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства.

– Я часто говорю, что моя основная миссия – обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить. Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств. В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не бояться принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию – занять достойное место в формирующемся новом миропорядке, – считает Глава государства.

Как отметил Президент, в усилении научно-технологического потенциала атомной отрасли важную роль играет международное сотрудничество.

– В этом плане у нас уже есть неплохие результаты. Налажено эффективное партнерство с МАГАТЭ, Объединенным институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, Европейским центром ядерных исследований CERN в Швейцарии и другими известными исследовательскими центрами. Наши ученые задействованы в глобальных научных проектах в области термоядерного синтеза, ядерного материаловедения, радиационных технологий. Участие в столь важных международных инициативах не только показывает большой потенциал нашей ядерной науки, но и способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций. Правительству необходимо активизировать международное партнерство в области ядерной науки. Важно также рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах. Агентству по атомной энергии предстоит разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с четко обозначенными механизмами финансирования, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
#Токаев #государство #суверенитет

Популярное

Все
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В поисках духовной ДНК
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Полны надежд и устремлений
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Распоряжение Главы государства о назначении
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Токаев: Тотальная цифровизация позволит значительно улучшит…
Более 10 соглашений на сумму более $5,2 млрд подписано во в…
Зульфия Сулейменова освобождена от должности
Глава государства освободил от должности еще одного советни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]