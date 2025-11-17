Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство, оказанное делегации Казахстана, в ходе его государственного визита в Республику Узбекистан 14-16 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В письме отмечено историческое значение данного визита, придавшего мощный импульс укреплению стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Узбекистана.

Президент также дал высокую оценку организации VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте. По его словам, содержательные дискуссии по всему спектру регионального взаимодействия, принятые важные решения и документы, а также присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника придали форуму статус события, имеющего стратегическое значение.