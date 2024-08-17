Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Джоко Видодо с Днем независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений», - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.