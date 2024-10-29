Глава государства обсудил с премьером Монголии двустороннее сотрудничество

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи глава нашего государства отметил, что правительствам Казахстана и Монголии предстоит приложить совместные усилия для качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.

«Я нахожусь в Вашей прекрасной стране с государственным визитом по приглашению президента Хурэлсуха. Сегодня мы сформулировали задачи, которые стоят перед правительствами двух стран, чтобы обеспечить стратегический характер сотрудничества между Казахстаном и Монголией. Нам действительно нужны крупные – якорные проекты, которые могли бы дать очень серьезный импульс развитию экономического взаимодействия», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность реализации совместных инициатив в сферах горнорудной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и образования.

Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заверил, что правительство Монголии готово приступить к практической реализации решений, принятых главами государств. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт развития Республики Казахстан.

#Монголия #президент премьер-министр

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