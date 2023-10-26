Глава государства ознакомился с работой цементного завода ALACEM

На заводе выпускаются марки цемента М400, М450, М500, широко используемые при строительстве гражданских и промышленных объектов

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил цементный завод ALACEM, который является одним из крупнейших производственных предприятий области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На совместном казахстанско-сингапурском предприятии, запущенном в 2020 году в рамках программы индустриализации, производится сухим способом 1,5 млн тонн цемента в год. Стоимость проекта ­­­­– 47 млрд тенге. На заводе выпускаются марки цемента М400, М450, М500, широко используемые, в основном, при строительстве гражданских и промышленных объектов.

Для строительства плотины «Аюсай», сооруженной в ущелье реки Большая Алматинка, использовалась продукция завода, отметили в Акорде.

По словам управляющего директора Стансислава Щербакова, производительность завода позволяет обеспечивать потребности города Алматы, области Жетысу и Алматинской области его продукцией до 65%. При реализации проекта применяются передовые технологии, соответствующие лучшим стандартам экологически чистого, безотходного производства. Также внедрена интеллектуальная система DCS для управления производственным процессом.

На промышленных и транспортно-логистических участках предприятия трудится 600 рабочих, большая часть которых – местные жители. Кроме того, создано около 200 дополнительных рабочих мест в дилерских центрах, занимающихся реализацией продукции.

С момента запуска завода компания в рамках социальной ответственности бизнеса оказала финансовую поддержку развитию Кербулакского района на сумму 2,7 млрд тенге. Эти средства были направлены на ремонт дороги Сарыозек – Коктал и реализацию социальных проектов в районе.

В беседе с работниками завода глава государства отметил, что открытие такого крупного производства важно для развития строительной индустрии, особенно для совершенствования местной инфраструктуры.

Кроме того, учредители компании расширяют спектр реализуемых в стране инвестиционных проектов. В частности, в 2021 году в Жарминском районе области Абай путем приобретения и модернизации предприятия «Қазақцемент» создано 450 рабочих мест.

Также в ближайшие годы в Кордайском районе Жамбылской области будет запущен еще один цементный завод. Продукция завода экспортируется в Кыргызстан и Узбекистан.