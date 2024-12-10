Глава государства посетил колледж, который готовит кадры для горной отрасли

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент был проинформирован о том, что учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны.

В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.

Директор колледжа Багдашжан Мулдашева рассказала главе государства о передовых технологиях, применяемых в учебном процессе.

В частности, внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.

После осмотра учебного заведения Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и выпускниками.

Глава государства отметил актуальность дуальной системы образования, высоко оценив тесную взаимосвязь теории с обучением практическим навыкам в учебном процессе.

Президент подчеркнул, что горнодобывающая отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии страны. По его словам, следующий год, объявленный Годом рабочих профессий, очень важен с точки зрения поддержки отечественной промышленности.

Напомним, что рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения шахты «Болашак», проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год.

#президент #Актюбинская область #колледж

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