Президент приехал на шахту «Болашак» в Хромтау

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Шахта «Болашак» является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Актюбинскую область началась с посещения шахты «Болашак», проектная мощность которой составляет 7,5 млн тонн хромовой руды в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства был проинформирован о том, что на объекте будет создано 1 800 рабочих мест с объемом привлеченных инвестиций более 1 трлн тенге.

Как отметил председатель совета директоров Eurasian Resources Group Шухрат Ибрагимов, шахта «Болашак» является одним из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG.

Предприятие разрабатывает два месторождения – «Миллионное» и «Алмаз-Жемчужина». В процессе добычи используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения, дистанционное управление с поверхности, а также полностью автоматизированная подъемная машина.

По словам руководителя ERG, запуск шахты «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината является историческим событием для горнодобывающей промышленности Казахстана.

#Токаев #Хромтау #Болашак #шахта

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