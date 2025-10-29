Глава государства посетил открытый Кубок по настольному теннису

Президент
112

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса – одно из главных событий Кубка Президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея).

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана.

#президент #кубок #теннис

Популярное

Все
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Красота – в многоликости
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
«Кайрат» – пятикратный чемпион
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Край сакральных мест
Новая история в таэквондо
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Подвиг Алии бессмертен
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб посетили Национальный…
Казахстан ратифицировал Соглашение об образовании центра оц…
Токаев: В Казахстане успешно работают около 50 компаний с ф…
Какие документы подписаны во время визита Президента Финлян…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]