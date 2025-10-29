Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса – одно из главных событий Кубка Президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея).

