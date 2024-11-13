Глава государства посетил павильон Казахстана на СOP29

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией Казахстана, представленной на климатическом саммите СOP29, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Выставка демонстрирует культуру, инновации и экологические проекты нашей страны. Пространство оформлено в этническом стиле с использованием натуральных материалов, что подчеркивает приверженность традициям и экологичному подходу. Президенту презентовали макет будущего завода Hyrasia One по производству зеленого водорода.

Затем главе государства были представлены авторские скульптуры сайгаков, созданные художницей Гульфией Мельдеш, а также отечественная экологическая продукция.

Посетители павильона могут ознакомиться с биоразнообразием Казахстана и предпринимаемыми государством мерами по реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, таких как туранский тигр, лошадь Пржевальского, сайгаки и снежные барсы. 

#президент #павильон

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