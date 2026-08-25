Глава государства принял делегацию Палаты представителей Конгресса США

Приветствуя высоких гостей, Глава государства подчеркнул символичность их визита в контексте состоявшихся накануне выборов в однопалатный Курултай.

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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя высоких гостей, Глава государства подчеркнул символичность их визита в контексте состоявшихся накануне выборов в однопалатный Курултай.

По словам Президента Казахстана, данные парламентские выборы стали историческим событием, ознаменовавшим новый этап политической модернизации страны. Однопалатный Курултай призван сделать законодательный процесс более эффективным, повысив качество законотворческой работы. Глава государства особо отметил, что парламентская дипломатия для нового органа станет важным направлением деятельности.

– Конструктивный и содержательный диалог между членами Конгресса США и Курултая имеет важное значение для дальнейшего углубления взаимопонимания, продвижения общих приоритетов и укрепления казахско-американского партнерства, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американскую делегацию о проводимых в стране масштабных политических и социально-экономических реформах, а также об основных приоритетах модернизации системы управления в рамках реализации стратегического курса на построение справедливого и прогрессивного государства.

Президент подробно ознакомил членов Конгресса с ключевыми аспектами новой Конституции страны, особо подчеркнув ее всенародную поддержку. Глава государства также отметил высокую динамику развития многогранного казахско-американского партнерства с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, сотрудничество в области передовых технологий, науки, образования, культуры.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благодаря конструктивному и доверительному диалогу с Президентом США Дональдом Трампом отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Отмечено продуктивное сотрудничество двух стран в многостороннем формате. Ярким подтверждением этого служит поддержка Казахстаном американских инициатив по продвижению глобальной и региональной стабильности, включая Совет мира и Авраамские соглашения. В данном контексте также отмечена важная роль Казахстана и США в деле укрепления ядерной безопасности и режима нераспространения.

Глава американской делегации конгрессмен Джейсон Смит поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за прием и передал теплые слова приветствия Президента США.

– Сегодня в два часа ночи мне позвонил Президент Дональд Трамп. Я сообщил ему, что через несколько часов встречусь с Вами. Он просил передать Вам самые теплые пожелания и выразил признательность за доверительные и конструктивные отношения, которые сложились между вами. Он также передал, что с нетерпением ожидает Вашего визита в Майами для участия в саммите G20. Одна из основных целей нашего визита – изучение возможностей для дальнейшего расширения экономических связей между Соединенными Штатами и Вашей прекрасной страной. Мы твердо привержены содержательному диалогу по укреплению двустороннего сотрудничества. Наш Президент считает это чрезвычайно важным, – сказал Джейсон Смит.

В завершение Глава государства выразил уверенность, что его предстоящий визит в Майами придаст дополнительный импульс развитию казахско-американского расширенного стратегического партнерства.