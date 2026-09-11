Опубликован список награжденных Президентом спортсменов

Указом Главы государства за высокие спортивные достижения, а также особый вклад в организацию и проведение VI Всемирных игр кочевников в городе Бишкеке награжден ряд спортсменов и тренеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
орденом «Құрмет» награждены:
- Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы - спортсмен КГУ «Спортивный клуб «Шардара Армспорт», Туркестанская область
- Алимжанов Еркин Кайнулдинович - тренер РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями», город Астана
- Ахметов Диас Берикович - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Ахмолдин Эдуард Ахметжанович - тренер РОО «Qazaq Jockey Club», город Алматы
- Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Бадашев Елдос Альмаханбетович - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Базарбаев Берикбол Ибекенович - частный предприниматель, область Жетісу
- Байзаков Бактияр Болатович - частный предприниматель, Павлодарская область
- Байкенов Асланбек Жакупбекович - жокей РОО «Qazaq Jockey Club», город Алматы
- Бекмусаев Жанбатыр Сайлауович - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Есен Ахмет Жалғасұлы - спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Жакапбаева Айнур Абсадыковна - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Зкрияев Биғали Жеңісұлы - тренер ГККП «Детско-юношеский центр физического воспитания «Өркен» акимата города Астаны»
- Избасаров Сырым Нуржанулы - тренер-преподаватель ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
- Кабдоллаева Аяш Советбековна - учитель КГКП «Дом детского творчества поселка Глубокое», Глубоковский район Восточно-Казахстанской области
- Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Кунтуган Арманбек – тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Мустафин Канат Султангазынович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства туризма и спорта
- Ныгманов Жасыбай Рахметович – руководитель ТОО «Объединенная плодоовощная компания», город Павлодар
- Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – спортсмен ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
- Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Рахимбердиев Жомарт Елеусизович – тренер филиала РОО «Федерация «Бәйге» по Алматинской области»
- Серікқызы Мөлдір – тренер КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта», Актюбинская область
- Табылдиев Рамазан Ерикович – спортсмен РОО «Qazaq Jockey Club», город Алматы
- Шотаев Махсат Есенбекович – тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
медалью «Ерен еңбегі үшін»:
- Ауталипов Ерасыл Дауренович– спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Байгонов Дамир Маратканұлы– тренер-преподаватель КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
- Бақтыбай Қанат Саутбекұлы – тренер ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
- Газаев Расул Абудинович – частный предприниматель, Жамбылская область
- Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы – спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Досжанов Рустем Амиргазинович – директор КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Ержан Ернар – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Жакиев Айдын Нартаевич – спортсмен КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта», Костанайская область
- Жалғасұлы Серікболсын – спортсмен КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта», Костанайская область
- Жапишев Ермек Жумабекович – учитель КГУ «Средняя школа имени Какена Аханова», Уланский район Восточно-Казахстанской области
- Кабдулдаев Берикхан Кожегенович – частный предприниматель, область Жетісу
- Кайдаров Азамат Нурболатулы – тренер-преподаватель ТОО «Aqbobek International sсhool», город Актобе
- Кәрім Нұрталап Болатұлы – инструктор-спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Куттымуратов Медет Куттымуратулы – заместитель директора КГУ «Шардаринский районный национальный спортивный клуб», Туркестанская область
- Ошабаев Достан Алмабекович – инспектор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
- Парахат Нұрбек Космалиұлы – партнер спортивного клуба РОО «Qazaq Jokey Club», город Алматы
- Рахметқалиев Мейір Қауленұлы – член ОЮЛ в форме ассоциации «Федерация перетягивания каната Республики Казахстан», город Астана
- Реимбай Қанат Жалғасбайұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы – спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
- Салман Аружан Бауыржанқызы – тренер-инструктор КГУ «Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта», Туркестанская область
- Сапар Болат Мұхтарұлы – инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства туризма и спорта
- Сапарқұл АйбекАсқарұлы – менеджер ОО «Федерация Көкпар» Республики Казахстан», город Астана
- Серғазин Сұңғат Мұратұлы – учитель КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Усть-Каменогорска
- Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы – тренер-преподаватель КГУ «Профессиональный спортивный клуб единоборств», Жамбылская область
- Сыдықжан Малена Рустамқызы – студент НАО «Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати»
- Төлебай Жарас Айтбайұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы – старший тренер КГУ «Профессиональный клуб по национальным видам спорта Әулие-Ата», Жамбылская область
- Уалиев Азамат Александрович – сотрудник ТОО «Б Агро», город Усть-Каменогорск
- Уалиев Ерлан Александрович – тренер КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
- Устинов Данил Алексеевич – спортсмен КГУ «Спортивный клуб по развитию массового спорта и проведению спортивных мероприятий области Жетісу»
- Шакиртов Динислам Лукбекулы – тренер-преподаватель КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
- Шарипов Даурен Мырзабосынович – учитель КГУ «Комплекс «Тарханская средняя школа-детский сад», Глубоковский район Восточно-Казахстанской области
- Шишкин Константин Владимирович – сотрудник КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Усть-Каменогорска»
- Ыдрыс Жақсылық Берікболұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
- Вручается Благодарность Президента Республики Казахстан
- Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы - ученику средней школа села Сураншы батыра Жамбылского района Алматинской области
- Өмекей Санжар Берікұлы - ученику средней школы имени Сейдахмета Бердыкулова Жамбылского района Алматинской области