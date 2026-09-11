Опубликован список награжденных Президентом спортсменов

Президент

Указом Главы государства за высокие спортивные достижения, а также особый вклад в организацию и проведение VI Всемирных игр кочевников в городе Бишкеке награжден ряд спортсменов и тренеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

орденом «Құрмет» награждены:

  • Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы - спортсмен КГУ «Спортивный клуб «Шардара Армспорт», Туркестанская область
  • Алимжанов Еркин Кайнулдинович - тренер РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями»,  город Астана
  • Ахметов Диас Берикович -  тренер РГКП «Центр национальных  и конных видов спорта», город Астана
  • Ахмолдин Эдуард Ахметжанович - тренер РОО «Qazaq Jockey Club»,  город Алматы
  • Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Бадашев Елдос Альмаханбетович - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Базарбаев Берикбол Ибекенович - частный предприниматель, область Жетісу
  • Байзаков Бактияр Болатович - частный предприниматель, Павлодарская область
  • Байкенов Асланбек Жакупбекович - жокей РОО «Qazaq Jockey Club», город Алматы
  • Бекмусаев Жанбатыр Сайлауович - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Есен Ахмет Жалғасұлы - спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Жакапбаева Айнур Абсадыковна - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Зкрияев Биғали Жеңісұлы - тренер ГККП «Детско-юношеский центр физического воспитания «Өркен» акимата города Астаны»
  • Избасаров Сырым Нуржанулы - тренер-преподаватель ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
  • Кабдоллаева Аяш Советбековна - учитель КГКП «Дом детского творчества поселка Глубокое», Глубоковский район Восточно-Казахстанской области
  • Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы - тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Кунтуган Арманбек – тренер РГКП «Центр национальных  и конных видов спорта», город Астана
  • Мустафин Канат Султангазынович – тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства туризма и спорта
  • Ныгманов Жасыбай Рахметович – руководитель ТОО «Объединенная плодоовощная компания», город Павлодар
  • Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – спортсмен ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
  • Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Рахимбердиев Жомарт Елеусизович – тренер филиала РОО «Федерация «Бәйге» по Алматинской области»
  • Серікқызы Мөлдір – тренер КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по интеллектуальным видам спорта», Актюбинская область
  • Табылдиев Рамазан Ерикович – спортсмен РОО «Qazaq Jockey Club», город Алматы
  • Шотаев Махсат Есенбекович – тренер РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана

медалью «Ерен еңбегі үшін»:

  • Ауталипов Ерасыл Дауренович– спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Байгонов Дамир Маратканұлы– тренер-преподаватель КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
  • Бақтыбай Қанат Саутбекұлы – тренер ГККП «Туркестанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта»
  • Газаев Расул Абудинович – частный предприниматель, Жамбылская область
  • Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы – спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Досжанов Рустем Амиргазинович – директор КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Ержан Ернар – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Жакиев Айдын  Нартаевич – спортсмен КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта», Костанайская область
  • Жалғасұлы Серікболсын – спортсмен КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта», Костанайская область
  • Жапишев Ермек Жумабекович – учитель КГУ «Средняя школа имени Какена Аханова», Уланский район Восточно-Казахстанской области
  • Кабдулдаев Берикхан Кожегенович – частный предприниматель, область Жетісу
  • Кайдаров Азамат Нурболатулы – тренер-преподаватель ТОО «Aqbobek International sсhool», город Актобе
  • Кәрім Нұрталап Болатұлы – инструктор-спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Куттымуратов Медет Куттымуратулы – заместитель директора КГУ «Шардаринский районный национальный спортивный клуб», Туркестанская область
  • Ошабаев Достан Алмабекович – инспектор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
  • Парахат Нұрбек Космалиұлы – партнер спортивного клуба РОО «Qazaq Jokey Club», город Алматы
  • Рахметқалиев Мейір Қауленұлы – член ОЮЛ в форме ассоциации «Федерация перетягивания каната Республики Казахстан», город Астана
  • Реимбай Қанат Жалғасбайұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы – спортсмен РГКП «Центр национальных и конных видов спорта», город Астана
  • Салман Аружан Бауыржанқызы – тренер-инструктор КГУ «Школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским и национальным видам спорта», Туркестанская область
  • Сапар Болат Мұхтарұлы – инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства туризма и спорта
  • Сапарқұл АйбекАсқарұлы – менеджер ОО «Федерация Көкпар» Республики Казахстан», город Астана
  • Серғазин Сұңғат Мұратұлы – учитель КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Усть-Каменогорска
  • Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы – тренер-преподаватель КГУ «Профессиональный спортивный клуб единоборств», Жамбылская область
  • Сыдықжан Малена Рустамқызы – студент НАО «Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати»
  • Төлебай Жарас Айтбайұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы – старший тренер КГУ «Профессиональный клуб по национальным видам спорта Әулие-Ата», Жамбылская область
  • Уалиев Азамат Александрович – сотрудник ТОО «Б Агро», город Усть-Каменогорск
  • Уалиев Ерлан Александрович – тренер КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
  • Устинов Данил Алексеевич  – спортсмен КГУ «Спортивный клуб по развитию массового спорта и проведению спортивных мероприятий области Жетісу»
  • Шакиртов Динислам Лукбекулы – тренер-преподаватель КГУ «Спортивный клуб по неолимпийским видам спорта», Восточно-Казахстанская область
  • Шарипов Даурен Мырзабосынович – учитель КГУ «Комплекс «Тарханская средняя школа-детский сад», Глубоковский район Восточно-Казахстанской области
  • Шишкин Константин Владимирович – сотрудник КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одаренных детей города Усть-Каменогорска»
  • Ыдрыс Жақсылық Берікболұлы – спортсмен КГКП «Профессиональный спортивный клуб «Жетісу» по национальным видам спорта», город Талдыкорган
  • Вручается Благодарность Президента Республики Казахстан
  • Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы - ученику средней школа села Сураншы батыра Жамбылского района Алматинской области
  • Өмекей Санжар Берікұлы - ученику средней школы имени Сейдахмета Бердыкулова Жамбылского района Алматинской области
#президент #медаль #спортсмены #ВИК

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