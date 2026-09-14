Глава государства принял бывшего Генсека ООН

Президент

Пан Ги Мун приветствовал достижения Казахстана в области устойчивого развития и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках глобальной климатической повестки

Фото: Акорда

Находящийся с государственным визитом в Сеуле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 8-м Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, председателем Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил важность деятельности GGGI, направленной на поддержку развивающихся стран в переходе к модели зеленого роста, обеспечивающей социальную стабильность, устойчивость к изменению климата и экономическое развитие.

В свою очередь Пан Ги Мун приветствовал достижения Казахстана в области устойчивого развития и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках глобальной климатической повестки.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам реформирования ООН и ее адаптации к современным реалиям.

#президент #Сеул #Пан Ги Мун

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