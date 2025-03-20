Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром»

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Меиржана Юсупова о ключевых результатах деятельности компании за 2024 год и перспективах ее развития

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Также была представлена стратегия развития «Казатомпрома» на 2025-2034 годы, направленная на расширение и эффективное использование минерально-сырьевой базы страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Президенту рассказали о ситуации на мировом рынке, новых контрактах на поставку концентрата природного урана и инвестиционных проектах. В числе главных событий 2024 года – выход завода «Ульба-ТВС» на полную мощность – 200 тонн низкообогащенного урана в год.

По информации Меиржана Юсупова, в 2024 году получены новые лицензии на разведку урана на перспективных территориях с ресурсным потенциалом 170 тыс. тонн. Также председатель правления предоставил информацию по результатам работы компании:

объем производства урана - 23 тыс. тонн

объем продаж - 16,6 тыс. тонн

рекордная выручка (+26%) - 1,8 трлн тенге

налоговые отчисления (+58%) - 720 млрд тенге.

По итогам встречи президент обозначил ряд задач по дальнейшему совершенствованию работы «Казатомпрома» и участию группы компаний в реализации социально значимых проектов.