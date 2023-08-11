Президент РК принял Суму Чакрабарти

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника.

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Суму Чакрабарти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Aqorda.

В ходе встречи президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.

В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность главе государстве за оказанное высокое доверие.