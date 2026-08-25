Глава государства провел телефонный разговор с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Президент

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов в однопалатный Курултай, подчеркнув историческую значимость этого события для нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент поблагодарил Национального лидера туркменского народа за теплые слова поздравления и активное участие наблюдателей из Туркменистана в выборном процессе.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. 

#Казахстан #Туркменистан #телефонный разговор

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