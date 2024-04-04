Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев в ДТП

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В ней он высказал соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана. Глава государства высказал просьбу передать семьям погибших слова искреннего сочувствия.

Напомним, что дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент (в Актюбинской области) возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель Toyota-Аlhpard и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

Президент Узбекистана поручил своим подчиненным организовать доставку тел погибших и похороны.