Глава Мажилиса принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана

Сегодня народ Ирана простился с Ибрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе

Фото: пресс-служба Мажилиса

По поручению Касым-Жомарта Токаева председатель Мажилиса совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В Тегеране Ерлан Кошанов принял участие в официальной церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня народ Ирана простился с президентом Ибрахимом Раиси, погибшим в авиакатастрофе. Казахстанскую делегацию на церемонии, которая прошла в президентском дворце, возглавил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса встретился с вице-президентом Исламской Республики Иран Мохсеном Мансури и высшим политическим руководством страны и от имени президента и народа Казахстана выразил соболезнования всему иранскому народу, а также семьям погибших.

"Наш президент с глубокой скорбью воспринял эту трагедию. Направил письмо с соболезнованиями верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и иранскому народу. Кроме того, вчера посетил посольство Ирана в Астане и оставил запись в книге соболезнований. Ибрахим Раиси останется в нашей памяти как авторитетный политик, внесший большой вклад в развитие дружественных и доверительных отношений между Казахстаном и Ираном", - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение вопросу укрепления надежного партнерства и тесного сотрудничества с дружественным Ираном.

"В этот непростой период мы благодарим президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за посещение нашего посольства в Астане, поддержку нашего народа и соболезнование, направленное Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и нашему народу. Мы никогда этого не забудем. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Мохсен Мансури.

Напомним, 19 мая при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие их лица. Делегация возвращалась домой после визита в Азербайджан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в РК, где оставил запись в книге соболезнований.