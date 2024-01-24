Главу медцентра оштрафовали за задержку зарплаты персоналу в Актау

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Он задолжал 7 млн тенге более 30 работникам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе осуществления надзора было установлено, что медицинским центром Актау длительное время не исполнялось предписание инспекции труда о выплате задолженности по заработной плате.

Прокуратура принудила выплатить задолженность за 8 месяцев 2023 года 33 работникам на сумму 7 млн тенге.

"Кроме того, за несвоевременное исполнение исполнительного документа на директора медцентра по части 1 статьи 669 КоАП РК наложен административный штраф в размере 103 500 тенге", – добавили в ведомстве. 

Там напомнили о правовых последствиях неисполнения обязательств в рамках трудовых правоотношений.

Ранее зарплату на 76 млн тенге не выдали медикам в Мангистау. 

 

#прокуратура #штраф #зарплата #работники #задолженность

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