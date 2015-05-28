Глава МИД РК посетит с рабочим визитом Россию

Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов 29–30 мая посетит Горно-Алтайск (РФ) с рабочим визитом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Предстоящий визит станет частью интенсивного политического диалога между руководством двух государств, отражающего высокий уровень доверия и стратегического партнерства, послужит дальнейшему углублению союзнических отношений", – прокомментировали в российском дипломатическом ведомстве.
Так, главы внешнеполитических ведомств "обсудят ключевые вопросы российско-казахстанских отношений, взаимодействия двух стран в интеграционных объединениях, на региональных площадках и в международных организациях (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ), а также в ООН и ОБСЕ".
"В повестку дня переговоров включено рассмотрение подготовки двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2015 году, в частности саммита ШОС и XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Уфе, двусторонних встреч президентов России и Казахстана, а также заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС в Москве в июне", – сообщили в МИД.
Лавров и Идрисов также обменяются мнениями "по актуальным темам международной повестки дня, включая ситуацию в Украине", – передает ТАСС
.
По итогам визита состоится подписание Плана мероприятий по сотрудничеству между министерствами иностранных дел России и Казахстана на 2015–2016 годы.