Фото: Минсельхоз РК

На полях VIII Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с председателем совета директоров и основателем Fufeng Group господином Ли Сюэ Чунь.

Стороны обсудили ход реализации крупного инвестиционного проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области.

Проект реализуется на участке площадью 400 га. Стоимость инвестиций составляет 175 млрд тенге. Производственная мощность предприятия в текущем году достигнет 500 тыс. тонн, к 2026 году - 1 млн тонн, и с 2027 года составит 3 млн тонн.

На предприятии будут производиться аминокислоты, крахмал, глюкоза, а также побочные продукты переработки кукурузы — клетчатка, белковый порошок, маточный раствор, корма и удобрения, применяемые в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Вся продукция ориентирована на экспорт в Китай и страны Европы.

Реализация проекта позволит создать около 6 000 рабочих мест на период строительства и 1 000 постоянных рабочих мест после ввода завода в эксплуатацию.

«Проект имеет стратегическое значение для аграрной отрасли Казахстана. Он позволит не только увеличить переработку сельхозсырья внутри страны, но и расширить экспортную линейку отечественной продукции. Все возникающие вопросы решаются оперативно, мы окажем полное содействие для своевременной и успешной реализации проекта», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

В свою очередь Ли Сюэ Чунь выразил благодарность за оказываемую поддержку и подчеркнул готовность компании к долгосрочному сотрудничеству.