Глава Минсельхоза обсудил с Fufeng ход реализации проекта по глубокой переработке кукурузы

Сельское хозяйство
10

На предприятии будут производиться аминокислоты, крахмал, глюкоза, а также побочные продукты переработки кукурузы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

На полях VIII Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с председателем совета директоров и основателем Fufeng Group господином Ли Сюэ Чунь.

Стороны обсудили ход реализации крупного инвестиционного проекта по строительству завода глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области.

Проект реализуется на участке площадью 400 га. Стоимость инвестиций составляет 175 млрд тенге. Производственная мощность предприятия в текущем году достигнет 500 тыс. тонн, к 2026 году - 1 млн тонн, и с 2027 года составит 3 млн тонн.

На предприятии будут производиться аминокислоты, крахмал, глюкоза, а также побочные продукты переработки кукурузы — клетчатка, белковый порошок, маточный раствор, корма и удобрения, применяемые в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Вся продукция ориентирована на экспорт в Китай и страны Европы.

Реализация проекта позволит создать около 6 000 рабочих мест на период строительства и 1 000 постоянных рабочих мест после ввода завода в эксплуатацию.

«Проект имеет стратегическое значение для аграрной отрасли Казахстана. Он позволит не только увеличить переработку сельхозсырья внутри страны, но и расширить экспортную линейку отечественной продукции. Все возникающие вопросы решаются оперативно, мы окажем полное содействие для своевременной и успешной реализации проекта», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

В свою очередь Ли Сюэ Чунь выразил благодарность за оказываемую поддержку и подчеркнул готовность компании к долгосрочному сотрудничеству.

«Казахстан обладает значительным потенциалом для развития переработки сельскохозяйственного сырья. Мы ценим конструктивное взаимодействие с Министерством. Уверен, что совместными усилиями проект будет реализован в установленные сроки и станет примером успешного промышленно-инвестиционного партнерства между Казахстаном и Китаем», — отметил Ли Сюэ Чунь.

#сельское хозяйство #кукуруза #переработка #АПК #Айдарбек Сапаров

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Обновили рекорд юношеских азиад
Все заявления – в приоритетную повестку
Превратить родину в цветущий сад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Актера наградили за спасение
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Дети требуют внимания
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

В Алматинской области возрождают знаменитый апорт
В области Жетысу идет заготовка кормов для сельхозживотных
Первый в Казахстане агроклиматический карбоновый полигон от…
Вкус апорта в осеннем парке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]