Глава НИШ ответил мажилисмену Магеррамову по финансированию НИШ

Мажилис , Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ануар Жангозин в своем посте в Facebook попытался опровергнуть информацию депутата о суммах финансирования НИШ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, по словам Магеррама Магеррамова, выступившем на заседании Мажилиса в среду, с 2011 по 2024 годы на одного ученика НИШ ежегодно выделялось 27 млн тенге.

«Почему финансирование одной автономной организации образования несопоставимо велико даже в сравнении финансированием целой области?» ­– задал вопрос мажилисмен Магеррамов.

В ответ на это глава НИШ выразил свое недоумение.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение. Объем образовательного гранта для обучения в НИШ в 2024 году составляет 2 349 191 тенге. В предыдущие годы он был ниже этого уровня. Расходы по гранту строго регламентированы и включают оплату труда сотрудников школ, питание учащихся, коммунальные расходы. Весь объем финансирования НИШ ежегодно проходит согласование центральными госорганами и депутатами мажилиса, утверждается в рамках республиканского бюджета. Кроме того, мы всегда открыты к предоставлению достоверной информации касательно всех аспектов работы нашей организации», – заявил Жангозин.

Автора поста возмутило сопоставление объема финансирования школ с бюджетами регионов.

«Считаю подобное сравнение абсолютно некорректным, так как оно оперирует не сопоставимыми данными», – высказался он, напомнив, что на финансирование одного заключенного в РК выделяется 2,7 млн тенге.

Глава НИШ убежден, что «тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы». Он отметил, что и главой государства, и правительством страны создаются беспрецедентные условия для повышения качества образования.

«Все это безусловно даст свои результаты. Осталось только обществу выставить приоритеты, чтобы понять, в каком направлении мы все хотим двигаться. Еще раз хочу отметить, что мы открыты для конструктивного диалога. Все расходы НИШ в рамках утверждения республиканского бюджета открыто обсуждаются, являются прозрачными и доступными для контроля. Призываю оперировать исключительно проверенными и точными данными», – заключил он.

Вместе с тем, ранее госаудит установил в НИШ финансовые нарушения на 274,4 млн тенге. Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств.

В прошлом году Всемирный банк рекомендовал пересмотреть финансирование НИШ. Однако эксперты считают, что НИШ является единственной платформой, предоставляющей возможность получать по-настоящему международное образование для обычных граждан.

#НИШ #финансирование #Жангозин #Магеррамов

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