Глава ВАП – о НИШ: «Существенных сдвигов нет»

Госаудит установил в НИШ финансовые нарушения на 274,4 млн тенге; неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге; неэффективное использование – около 6 млрд тенге; 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за неполной прозрачности расходования бюджета школ, НИШ должны будут обосновывать запрашиваемые бюджетные средства. Итоги госаудита эффективности использования бюджетных средств в Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» за 2019-2023 годы рассмотрели на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП), передает коррепондент Kazpravda.kz

Как отметил член ВАП Нурлан Нуржанов, за прошедшие годы НИШ достигнут ряд положительных результатов: собран большой коллектив профессиональных педагогов, наработаны компетенции, созданы эффективные методики преподавания, налажены научные исследования. Однако в части распространения современных учебных программ и успешного опыта на всю систему среднего образования имеются существенные проблемы и недостатки.

В целом за отчетный период на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд – на трансляцию опыта. Вместе с тем на сегодня нет четкого определения роли НИШ в системе госпланирования. В частности, в программах, нацпроектах и концепциях не обозначены конкретные задачи, функции и показатели, которые должны быть достигнуты в результате распространения опыта.

Важной частью этого является внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Но из более 3 тыс.учебников, одобренных профильным министерством для образовательного процесса, на долю НИШ приходится всего 67 или 2%. Таким образом, имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что достигнутые в этом направлении результаты не соответствуют объему выделяемого финансирования.

«Весь бюджет, например, области Ұлытау, меньше, чем за 5 лет было выделено НИШ. В том числе более 22 млрд на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования», — сказал он.

Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств. Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге.

При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге.

По проведенным закупкам НИШ отмечены нарушения на 10,5 млрд тенге. Например, имели место случаи неправомерного применения способа закупок из одного источника на сумму более 1 млрд тенге, необоснованного допуска или отклонения заявок и др. Кроме того, на основании данных Комитета госдоходов и коммерческих предложений сторонних организаций, установлены факты приобретения товаров по завышенной стоимости.

В целом государственным аудитом установлены: финансовые нарушения на 274,4 млн тенге; неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге; неэффективное использование – около 6 млрд тенге; 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.

По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками адмправонарушений – в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены.

Ранее Всемирный банк рекомендовал пересмотреть финансирование НИШ.