Глава Сената раскритиковал управление средствами Нацфонда

Сенат
106
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На заседании Сената рассмотрели отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год

Фото: пресс-служба Сената

О том, насколько эффективны поступления в виде вознаграждений от вложенных средств Нацфонда в облигационные займы, высказался спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, с запуском программы «Нацфонд - детям», внимание к расходованию средств Нацфонда резко возросло. Однако размеры поступлений в виде вознаграждений от вложенных средств Нацфонда в облигационные займы отечественных компаний остаются на низком уровне. В связи с чем, как было обозначено, растет потребность в альтернативных инструментах.

«Насколько правильно, что мы так активно используем Нацфонд через разные инструменты: гарантированный трасферт, целевой трансферт, выкуп облигаций квазигоссектора – это внебюджетное финансирование, подчеркну, Парламент к этому не имеет отношения. И сейчас появился еще такой инструмент, как продажа акций наших флагманских компаний Национальному фонду. При том, не какого-то маленького пакета, а как в случае с КМГ, очень крупного – 20 процентного. И такие несколько инструментов сложились, и они активно эксплуатируются правительством в последние годы. Облигации тоже неплохой инструмент, но мы же видим убытки по этим облигациям. По другим – небольшой процент купона. Соответственно, да, это, наверное, легитимный инструмент, но в результате использования такого финансирования квазигоссектора Нацфонд недополучает средства, которые он мог бы получить через альтернативные инструменты», – подчеркнул глава Сената.

Кроме того, по мнению председателя палаты, остаются сомнения в том, насколько ликвидными будут эти акции в случае их продажи. Соответственно, необходимо обеспечить максимальную диверсифицированность, прибыльность и ликвидность портфеля фонда, как это делается в суверенных фондах.

«Плюс этот пакет 20-процентный КМГ. Да, легитимный инструмент, законный, но тогда возникает вопрос: насколько диверсифицируемый портфель Нацфонда? Сама же суть использования средств Нацфонда – чтобы диверсифицировать, в разные активы вкладывать, не вкладывать в один актив несколько миллиардов сразу. Конечно, КМГ – устойчивая компания, по ней проблем не должно быть, думаем. Но, в любом случае это нарушает принцип инвестирования средств суверенного фонда. Во-вторых, это все-таки подвешенная ликвидность в этих акциях. Сейчас Нацфонд захочет продать эти акции, он их не продаст. Никто ему не даст их продать. Соответственно, снова нарушается принцип ликвидности в инвестициях Нацфонда. Не может такой большой пакет находиться в Нацфонде. Как-то его нужно структурировать», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

 

#Сенат #Ашимбаев #Нацфонд #активы #критика

Популярное

Все
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Поэт от науки
Снимают не сглаз, а ответственность
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
Каждый раз они спасают чьи-то жизни
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Маулен Ашимбаев о республиканском бюджете: Нужно реалистичн…
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Глава Сената провел ряд встреч в Алматы
О перегруженности казахстанских школьников заявил сенатор Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]