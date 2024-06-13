Глава Сената раскритиковал управление средствами Нацфонда

Фото: пресс-служба Сената

О том, насколько эффективны поступления в виде вознаграждений от вложенных средств Нацфонда в облигационные займы, высказался спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, с запуском программы «Нацфонд - детям», внимание к расходованию средств Нацфонда резко возросло. Однако размеры поступлений в виде вознаграждений от вложенных средств Нацфонда в облигационные займы отечественных компаний остаются на низком уровне. В связи с чем, как было обозначено, растет потребность в альтернативных инструментах.

«Насколько правильно, что мы так активно используем Нацфонд через разные инструменты: гарантированный трасферт, целевой трансферт, выкуп облигаций квазигоссектора – это внебюджетное финансирование, подчеркну, Парламент к этому не имеет отношения. И сейчас появился еще такой инструмент, как продажа акций наших флагманских компаний Национальному фонду. При том, не какого-то маленького пакета, а как в случае с КМГ, очень крупного – 20 процентного. И такие несколько инструментов сложились, и они активно эксплуатируются правительством в последние годы. Облигации тоже неплохой инструмент, но мы же видим убытки по этим облигациям. По другим – небольшой процент купона. Соответственно, да, это, наверное, легитимный инструмент, но в результате использования такого финансирования квазигоссектора Нацфонд недополучает средства, которые он мог бы получить через альтернативные инструменты», – подчеркнул глава Сената.

Кроме того, по мнению председателя палаты, остаются сомнения в том, насколько ликвидными будут эти акции в случае их продажи. Соответственно, необходимо обеспечить максимальную диверсифицированность, прибыльность и ликвидность портфеля фонда, как это делается в суверенных фондах.