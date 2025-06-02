Глава Сената: Состояние дорожной инфраструктуры вызывает обоснованную тревогу

Сенат,Автодороги
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как он отметил, треть городских дорог и около 40% сельских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК. На повестке – обеспечение устойчивого развития городов и населенных пунктов: инфраструктура и планирование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сегодня, согласно данным Индекса устойчивого развития за 2024 год, достижение устойчивости городов и населенных пунктов остается одним из наиболее серьезных вызовов для Казахстана. По поручению Главы государства ведется системная работа по созданию комфортных условий для проживания граждан в городах, отдаленных и сельских населенных пунктах.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет приоритетное внимание вопросам развития современной и комфортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах Казахстана. В прошлом году по инициативе Главы государства был утвержден Национальный инфраструктурный план до 2029 года. Этот стратегический документ направлен на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны, охватывая такие ключевые сектора, как энергетика, водоснабжение, транспорт и цифровая связь. Данные международных организаций свидетельствуют, что инвестиции в инфраструктуру являются ключевым фактором для достижения более, чем 90% задач в области устойчивого развития. Это еще раз подчеркивает неразрывную связь между рассматриваемым сегодня вопросом и прогрессом в достижении других ЦУР», – отметил в своем выступлении глава Сената.

В этом контексте участники встречи обменялись мнениями и предложениями касательно совместной реализации проектов по ключевым направлениям. Обсуждены были нормы Закона «О развитии агломераций», расширяющего полномочия местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в области градостроительства, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурно-строительной деятельности, и Концепции региональной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы.

Наряду с единообразием и системным характером инфраструктурных проблем в городах, в разрезе регионов наблюдается неравномерная обеспеченность базовой инфраструктурой. Решение этих вопросов, как отметил Маулен Ашимбаев, требует модернизации коммунальной, энергетической, дорожной и цифровой инфраструктуры, обеспечения доступности социальной инфраструктуры, прежде всего, для лиц с особыми потребностями, и повышения экологической устойчивости регионов.

«Первоочередной задачей является модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры. Критическая изношенность сетей, превышающая 50% по электроснабжению, водоотведению и теплоснабжению, является серьезной проблемой. Состояние дорожной инфраструктуры также вызывает обоснованную тревогу. Треть городских дорог и около 40% сельских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, одним из важнейших вопросов развития городов и населенных пунктов является обеспечение доступа к цифровой инфраструктуре, а также повышения экологического благополучия наших регионов. В целом развитие инфраструктуры городов и населенных пунктов требует постоянного внимания и скоординированной работы центральных и местных государственных органов и общественных институтов», – резюмировал Маулен Ашимбаев, подчеркнув важность озвученных по итогам встречи предложений и инициатив по дальнейшей совместной работе.

Особое внимание было уделено также дифференцированным мерам модернизации моногородов в зависимости от их уровня социально-экономического развития, численности населения и других факторов.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, успешным примером создания индустриальных зон является город Сарань. С момента создания увеличились объемы промышленного производства в 4,6 раз, налоговых отчислений в 5 раз, создано более 2 000 рабочих мест. Он также отметил, что потребность в строительстве новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры будет рассчитываться на основе нормативов сети и стандартов, устанавливаемых отраслевыми госорганами.

В работе заседания парламентской комиссии участие также приняли руководство акиматов и депутаты маслихатов регионов, члены Клуба экспертов при Сенате, а также представители общественных и международных организаций.

 

#Сенат #дороги #Ашимбаев #инфраструктура

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