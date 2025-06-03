Глава Сената встретился с Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

Сенат
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Собеседники обменялись мнениями касательно продвижения духовной дипломатии и объединения совместных усилий для преодоления современных вызовов в рамках предстоящего заседания VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев поблагодарил Митрополита за значительный вклад в укрепление единства и межрелигиозного согласия в Казахстане и поздравил его с награждением орденом «Достық» I степени. Он также подчеркнул, что планируемое личное участие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в работе VIII Съезда будет способствовать дальнейшему развитию глобального диалога религий и культур.

В ходе встречи Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр был также проинформирован о проектах, реализуемых в рамках предстоящего Съезда. В их числе – Форум молодых религиозных лидеров, Специальная сессия по защите религиозных объектов, экспертный круглый стол с участием религиозных лидеров и академических кругов, а также других мероприятиях.

Со своей стороны Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поблагодарил руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий за предпринимаемые Казахстаном усилия во имя мира и благополучия между представителями различных религий. Он также выразил открытость к сотрудничеству и совместной реализации задач Съезда.

 

#Сенат #Ашимбаев #митрополит #религии

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