Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер, впервые прибывшей с официальным визитом в Республику Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе. За годы сотрудничества, подчеркнул он, между Казахстаном и Германией налажен доверительный политический диалог, успешно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширяются культурно-гуманитарные связи.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и ФРГ. Свидетельством этому является состоявшиеся за последние три года взаимные визиты Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, подписание Совместной декларации о сотрудничестве в прошлом году стало важным шагом на пути к углублению стратегического партнерства. Со стороны Сената мы готовы оказать законодательную поддержку и способствовать эффективной реализации всех договоренностей», – сказал председатель Палаты и выразил уверенность в том, что визит Президента Бундесрата придаст новый серьезный импульс дальнейшему укреплению отношений между странами.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев и Анке Релингер обменялись видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая обмен законодательным опытом.

«Межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении сотрудничества между нашими странами. Первым шагом в этом направлении могло бы стать установление рабочих контактов между профильными Комитетами, а также аппаратами Сената и Бундесрата. В обеих Палатах нашего Парламента действуют группы дружбы с Германией. Деятельность этих групп является важным механизмом сотрудничества между странами. Мы могли бы более активно использовать их потенциал», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Собеседники также отметили, что Центральная Азия является регионом, с которым Германия установила стратегическое партнерство. В этой связи председатель Палаты обозначил основные направления совместной работы в законодательной поддержке развития сфер торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также зеленой экономики и межрегионального взаимодействия.

«Бундесрат – это «Палата земель», Сенат также является Палатой, представляющей регионы Казахстана. В этой связи мы заинтересованы в налаживании контактов между регионами наших стран. Зеленая энергетика, транспорт и логистика, экология и сельское хозяйство, туризм могли бы стать перспективными направлениями взаимовыгодного сотрудничества. Готовы активно сотрудничать с представителями федеративных земель в вопросах укрепления связей между регионами», – сказал председатель Палаты, обращаясь к делегатам, и ознакомил их с реформами, реализуемыми в Казахстане.

В свою очередь, Анке Релингер дала высокую оценку социально-экономическим и политическим преобразованиям Казахстана, а также выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Германией.

Наряду с этим особое внимание было уделено вопросам продвижения духовной дипломатии. Президент Бундесрата была проинформирована о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Казахстане в сентябре текущего года.