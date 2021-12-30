Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" COVID-19

Коронавирус
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Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.    

Гебрейесус рассказал о росте случаев заражения коронавирусом из-за штаммов "дельта" и "омикрон" и увеличении числа госпитализированных и жертв. Особое внимание глава ВОЗ обратил на сильную заразность "омикрона".

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — приводит слова Гебрейесуса сайт организации.

Он призвал устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией, указав, что иначе сохранится возможность для появления новых вариантов вируса, способных обойти противоэпидемические меры.

Также он выступил против бустерной вакцинации в богатых странах. По его словам, это грозит нехваткой препарата в бедных государствах.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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