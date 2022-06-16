Главные ценности госслужащего в Новом Казахстане

15 июня состоялась дискуссионная площадка «Жаңа Қазақстандағы мемлекеттік қызметшінің болмысы», организованная Агентством РК по делам государственной службы.

Цель мероприятия - обсуждение и понимание облика государственного служащего на пути профессионализации государственного аппарата в новом Казахстане.

Спикеры встречи: депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, депутаты Мажилиса Парламента РК Аманжол Альтаев, Жанарбек Ашимжан, Назиля Раззак, Берик Бекжанов, Общественный деятель Садибек Тугел, Председатель Правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, Председатель АО «Агентство «Хабар» Берик Уали, Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, Председатель Общественного совета при Агентстве по делам государственной службы Серикжан Канаев, Председатель Правления «KAZGUU» Талгат Нарикбаев, генеральный директор ТОО «Academy of Labour Relations» Бибигуль Нурашева, журналисты Денис Кривошеев, Канат Ауесбай, Адиль Джалилов, исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, научный консультант исследовотельского института «Қоғамдық пікір» Каламкас Есимова, директор Бизнес-Школы «KAZGUU» Алина Абдрахманова, заслуженный деятель РК Канат Айтбаев, директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Айболат Жаудыр, Директор высшего колледжа транспорта и коммуникации Зулфухар Гаипов.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отметил важность данной встречи: «Государственная служба - это высокое понимание. Это долг, долг перед человечностью и доверие народа. Миссия каждого гражданина перед страной - служить стране. Это большая честь. Только при закреплении таких понятий в сознании формируется волна поколений, которые добросовестно, справедливо, считают долгом служить народу. А в противном случае главной целью становится деятельность не для страны, а для личности. Поэтому главной позицией должно быть добросовестное служение стране. В этом направлении необходима сознательная модернизация. Главной ценностью государственного служащего является его гражданское сознание».

Эксперты говорили о честной и профессиональной службе государственных служащих, улучшении социального положения, повышении престижа государственной службы через поддержку со стороны СМИ, статусе государственного языка, включении нравственности исторических личностей в программы обучения.

На встрече было отмечено, что государственный служащий должен быть открытым перед народом, не только исполнять служебные обязанности, но и служить примером для других в формировании антикоррупционной культуры в обществе.

В ходе встречи эксперты высказали свои предложения и поделились мнениями относительно личности государственного служащего.