Ущерб от ее противоправных действий составил около 130 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турецкой Республики вернули гражданку Казахстана, разыскиваемую за неоднократное мошенничество, сообщает Kazpravda.kz

Подозреваемая в 2024 году в Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путём завладела их деньгами. В результате её преступных действий пострадали 8 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.

После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – говорится в информации.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из Российской Федерации гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере. Лжепредприниматель обманул шестерых граждан на 100 млн тенге.