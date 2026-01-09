Турция выдала Казахстану подозреваемую в серии мошенничеств

Закон и Порядок
68
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ущерб от ее противоправных действий составил около 130 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турецкой Республики вернули гражданку Казахстана, разыскиваемую за неоднократное мошенничество, сообщает Kazpravda.kz 

Подозреваемая в 2024 году в Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путём завладела их деньгами. В результате её преступных действий пострадали 8 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.

После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – говорится в информации.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из Российской Федерации гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере. Лжепредприниматель обманул шестерых граждан на 100 млн тенге. 

#Турция #мошенничество #экстрадиция #подозреваемая

Популярное

Все
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Тройной подарок
Лесной питомник строится на юге
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
В Приаралье продолжаются новоселья
Подотраслям предложено дружить
Святая к музыке любовь
Для души и для дела
Не капитан, а атаман
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Вот качусь я в санках...
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Расти должны не только цены
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Есть музыканты в селах!
Сколько нужно для счастья?
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Афера сорвалась в кабинете директора
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
63 бункера для КГМ установят в Костанае
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Исчезновение семьи в Атырауской области: зять погибших объя…
В Шымкенте ликвидировали схему хищения нефтепродуктов
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственност…
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]