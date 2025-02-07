Главврач реабилитационного центра скрыла факт буллинга в Таразе

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области главврач привлечена к ответственности за несообщение о правонарушениях в отношении несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры

Прокуратура Тараза, с использованием телеграм-бота Komekstopbullying, выявила случай буллинга, совершенного тремя подростками в отношении двух детей в детском реабилитационном центре «Аяла».

Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрацию центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.

В связи с этим, по акту прокурорского надзора, в декабре прошлого года департамент комитета медфармконтроля по области привлек к адмответственности главврача реабилитационного центра. Главврач оштрафована в соответствии с статьей «Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних».