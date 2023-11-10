Глина «заговорила»

Известный казахстанский археолог Карл Байпаков отмечал, что если говорить о поливной керамике, то прежде всего бросается в глаза разнообразие поя­вившихся красок. Также этой эпохе характерно появление новых орнаментов. Это четырехлепестковая розетка, всевозможные виньетки, сложное сплетение стилизованных растительных мотивов.

– При раскопках в местах бывших поселений в культурных слоях ученые находили предметы, которыми местные жители пользовались в основном до монгольского нашествия, то есть примерно до XIII века, – рассказывает завотделом экскурсий и обслуживания населения областного историко-краеведческого музея Инара Абушеменова. – Они позволяют представить нам, как жили люди того далекого времени, какие вещи присутствовали в их быту, во что верили и что ценили наши предшест­венники. Также по ним можно судить о мастерстве ремесленников, о том, что из их продукции было популярно в обществе, чем платили за их услуги, где горожане хранили свои сбережения, и многое другое.

Защитный амулет

Подойдя к стеклянному шкафу, мы увидели необычный образец керамики XII–XIV веков. Это сферический кувшин с высоким цилиндрическим горлышком, который выделяется тем, что на его поверхности имеется арабская надпись. Нижняя часть и вертикальная ручка сосуда отколоты. Также можно увидеть два отверстия на горлышке.

Поверхность покрыта поливой голубого цвета. Во многих местах глазурь уже откололась, но все еще отчетливо видна арабская вязь. Надпись расположена полосой вокруг верхней части корпуса.

– К сожалению, точной расшифровки надписи пока у нас нет. Но считается, что здесь написано послание, направленное на защиту владельца этого сосуда, – говорит Инара Абушеменова. – Кстати, это не первая находка с надписью на арабском языке, относящаяся к периоду активного распространения ислама, который пришел сюда со строительством первой мечети, расположенной вблизи мавзолея Карахана.

По мнению ученых, кувшин мог использоваться в качестве амулета. Сосуд является случайной находкой местного жителя А. Шаб­ловского, который обнаружил его недалеко от городища Атлах.

25 осколков белого

Привлекает внимание блюдо белого цвета и практически идеальной круглой формы, относящееся к поливной керамике. По центру изображен линейный узор в виде цветка – коричневая вихрастая розетка. По краю бортика нанесены коричневые пятна в виде точек. Донце диа­метром 10 см имеет невысокий поддон. Даже по современным меркам изделие выглядит довольно прив­лекательно.

Артефакт был найден разбитым на 25 осколков членами экспедиции Академии наук Каз­ССР в 1961 году на раскопках городища Тараз. Изделие датируется X–XII веками. Впоследствии оно отреставрировано и склеено, а недос­тающие части загипсованы.

Труба к трубе

– А здесь можно увидеть образцы глиняных труб, которые в XI–XIV веках использовались для строительства городского водопровода и канализации. Они служат доказательством того, что в ту далекую эпоху местные жители активно применяли конструкции для обеспечения города водой и вывода стоков централизованным способом, – замечает моя собеседница.

Трубы состояли из небольших фрагментов в виде усеченного конуса. Подобно конструктору, узким концом они сое­динялись с широкой частью соседнего элемента, образуя своего рода длинную змейку. Именно поэтому предполагается,­ что система легко ремонтировалась в случае поломки. Нужно было лишь заменить поврежденный элемент на новый.

– А эта керамическая труба, обнаруженная вдоль реки в Рыс­куловском районе, сделана на гончарном круге, – комментирует очередной экспонат Инара Абушеменова. – Ее высота равна 35 сантиметрам, а диаметр – 13 сантиметров. Один конец слегка заужен для соединения с другим таким же звеном. К сожалению, заметная часть находки испорчена. Труба изготовлена из красной глины. Артефакт относится к XI–XIV векам, поскольку вместе с трубами найден серебряный дирхам того периода.

Археологами установлено, что трубы лежали на своеобразной глиняной подушке. Сам водопровод был «подключен» к реке Талас. Под напором ее стремительного течения вода подавалась во все концы города. Несомненно, постройка такого сооружения требовала определенных технических знаний.

Звон серебряных монет

В центре зала расположился клад монет, относящихся к периоду Караханидов. Среди них – сереб­ряные монеты, а также монеты из недрагоценных металлов. Все они разных размеров, чеканились в Таразе, где в то время был свой монетный двор.

– Всего их 92 штуки, но целыми были найдены только 34 монеты, имеющие круглую форму, остальные 58 – это лишь обломки. Монеты испещрены арабскими надписями. Вместе с деньгами был обнаружен серебряный крючкообразный предмет неизвестного назначения. Клад находился в небольшом керамическом сосуде красного лощения, – рассказала Инара Абушеменова.

К сожалению, артефакты плохо сохранились. Они обнаружены в куче глины, доставленной из карьера кирпичного завода, расположенного в районе сахарного комбината в городе Джамбуле, и уже были окислены. Находка датирована XI веком.

Дым кальянного табака

Последним экспонатом в нашей экскурсии стал чилим – чаша, использовавшаяся­ для курения кальянного табака. Счи­тается, что находка служила сосудом для воды с носиком и узким цилиндрическим горлышком, которое расширяется кверху в виде воронки. На противоположной стороне горловины был нос, оканчиваю­щийся головой животного с ушами и рогами. В ушах имеются небольшие отверс­тия. Глаза выполнены налепом. Петлевая ручка соединяет шею с носом.

В отличие от кувшинов с водой эти сосуды имеют два цилиндрических выступа с обеих сторон горловины с бороздками наверху, которые, по мнению ученых, предназначены для горящего угля. Ими зажигали табак, который располагался в воронкообразном устье сосуда, наполненного водой. Табачный дым, прошедший через воду, извлекался курильщиком через отверстие в голове животного. Артефакт найден случайно на территории улицы Грозненского в Джамбуле. Дата обнаружения и имя нашедшего не указаны.

– Это единственный образец чилима в музее. Вообще, чилимы предпочитали делать в зооморф­ном стиле. Нередко использовались образы рогатых животных и волка, – рассказывает Инара Абушеменова.

В свое время Тараз был одним из центров производства керамики на территории Южного Казахстана. Здесь изготавливали изделия, по внешнему виду близкие к аналогам Шаша и Ферганы. В Таласской долине мастера традиционно делали продукцию, покрытую ангобом и украшенную прорезным растительным орнаментом, а также керамику с антропоморфными признаками. Чаще всего это кувшины, блюда, чаши. Также нередко встречаются сфероконусы, копилки, кружки, светильники и многое другое.

Все найденные керамические изделия имеют как общие черты, так и отличия. Одни предметы служили в быту, другие выполняли декоративную функцию, третьи применялись для проведения культовых обрядов.