Члены Президентского молодежного кадрового резерва на волонтерских началах организовали и провели в городе Шу Жамбылской области Республиканский турнир по настольному теннису и открытый районный турнир по баскетболу среди подростков, посвященные Году детей.

В мероприятии принял участие Вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов, который отметил важность формирования и укрепления духа конкуренспособности подрастающего поколения, в том числе посредством вовлечения в занятие физической культурой и спортом. Особенно была отмечена важность синергии государства, бизнеса и общественного сектора для реализации таких мероприятий.

В спортивных состязаниях свое мастерство продемонстировали более 150 детей и подростков из разных регионов Казахстана, победителям вручены медали, грамоты и памятные призы.

Организатор турниров, член Президентского молодёжного кадрового резерва Максат Джатабаев, акцентировал внимание, что это одно из первых республиканских спортивных мероприятий в рамках Года детей, которое состоялось после двухлетнего перерыва связанного с эпидемиологическими ограничениями, и выразил уверенность в дальнейшей поддержке детского спорта в стране не только со стороны госудаства, но и со стороны инициативных групп, гражданского и предпринимательского сообществ.