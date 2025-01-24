Год рабочих профессий: сенаторы провели круглый стол по трудовым ресурсам

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Во время визита в регион были обсуждены вопросы, касающиеся реализации поручений главы государства в рамках проводимого в стране Года рабочих профессий и развития новых точек роста в регионах. В этом ключе была обозначена важность совместной работы Сената с маслихатами по ряду ключевых направлений.

В ходе проведения круглого стола на тему: «Развитие трудовых ресурсов в регионах Казахстана: состояние и перспективы» Спикер Сената акцентировал внимание участников на важности развития новых точек роста в регионах, о чем глава государства обозначил в своем Послании народу. Для достижения этой цели, как отметил Маулен Ашимбаев, необходимы квалифицированные отраслевые специалисты и комплексная работа на всех уровнях.

«В интервью газете «Ана тілі» глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение роста экономики – это наша ключевая задача. Сегодня в стране остро востребованы технические специалисты – инженеры, энергетики, специалисты по водному хозяйству, агрономы, ветеринары и представители других важнейших профессий. Именно поэтому глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий. При этом нам важно не только готовить таких специалистов, но и формировать особую культуру труда в нашей стране, воспитывать уважение к людям труда, продвигать ценности трудолюбия и профессионализма. Люди труда – это основа процветания страны. Поэтому престиж рабочих профессий должен быть на соответствующем уровне», – отметил спикер палаты в своем выступлении.

В этом контексте особое внимание было уделено и конкретным мерам по обеспечению качественного экономического развития областей с учетом их специфики и существующих проблем. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, дефицит трудовых ресурсов, диспропорции в трудовой сфере между различными регионами, между городом и селом, а также между профессиями, несбалансированная урбанизация, демографический кризис являются наиболее острыми вопросами на сегодняшний день, решение которых требует консолидации общих усилий всех заинтересованных сторон.

«Важной задачей является обеспечение баланса трудовых ресурсов между регионами. Есть регионы с избытком трудовых ресурсов, такие как Туркестанская, Жамбылская области, и регионы, где ощущается нехватка рабочей силы. Например, Северо-Казахстанская область. Это усугубляется трендом на естественную убыль населения – в Северо-Казахстанской области при низком уровне рождаемости наблюдается высокий уровень смертности. Это будет вызывать ряд проблем, связанных с замедлением экономического роста и снижением производственного потенциала. С учетом демографических тенденций, потребностей нашей экономики важно актуализировать программы внутренней миграции трудовых ресурсов, ротации кадров, обучения и трудоустройства молодежи. Целесообразно проанализировать прежний опыт, понять, почему эти программы были недостаточно эффективными, проработать необходимые механизмы и инструменты для того, чтобы процесс трудовой миграции масштабно в нашей стране заработал», – подчеркнул председатель палаты и отметил необходимость дальнейшего развития программ трудовой миграции.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и общественностью региона Маулен Ашимбаев подчеркнул агропромышленный потенциал Северо-Казахстанской области и выразил готовность депутатов Сената содействовать его реализации на законодательном уровне. В частности, речь шла об индустриальных и инфраструктурных проектах, а также о других ключевых направлениях совместной работы. Наряду с этим акцент был сделан на важности модернизации инфраструктуры, в том числе обновлении электросетей в селах.

«В области большое внимание уделяется и модернизации инфраструктуры. В частности, в прошлом году завершилось строительство новой дымовой трубы на ТЭЦ-2, ведутся работы по обновлению электросетей в сельских населенных пунктах. В рамках рассмотрения республиканского бюджета на 2025 год сенаторами были учтены предложения Северо-Казахстанской области. Были выделены дополнительные средства на реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, это проекты в сфере водоснабжения сел, теплоснабжения, регионального развития. В дальнейшем вместе с сенаторами от области мы продолжим оказывать помощь и поддержку по всестороннему развитию Северо-Казахстанкой области», – резюмировал Маулен Ашимбаев и призвал депутатов маслихатов активнее принимать участие в законодательной работе парламента и выработке концептуальных предложений для решения актуальных вопросов регионов.

Во встрече также приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана и религиозные деятели региона. Парламентарии обсудили с ними ключевые вопросы развития духовной дипломатии и обменялись мнениями по вопросам реализации задач VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Будем продолжать вместе работать, чтобы обеспечить реализацию духовных, культурных, гуманитарных интересов всех этнических групп, проживающих в стране. И в этой работе одной из важнейших задач является продвижение и поддержка государственного языка. Нет сомнений, что казахский язык – один из действенных элементов консолидации всех этнических групп в Казахстане. В целом сегодня мы все должны объединиться вокруг наших общих ценностей — государственности, независимости и политики президента, направленной на укрепление единства и согласия в стране. Уверен, в этих вопросах Северо-Казахстанская область будет показывать пример другим регионам нашей страны», – отметил спикер Сената.

Вместе с тем, в рамках поездки сенаторы посетили Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, в котором обучаются более 6 тысяч студентов, и ознакомились с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. Парламентариям также продемонстрировали деятельность учебно-лабораторного корпуса, включая лаборатории животноводства, растениеводства, где проводятся опыты и научные исследования.

Кроме того, спикер Сената ознакомился с деятельностью Центра приема граждан, а также встретился с рабочими коллективами тепличного комплекса ТОО «Зеленый Север» и завода по глубокой переработке древесины ТОО «Nord Panels».